Улицу Попова в Барнауле не откроют в срок из-за затянувшейся реконструкции

Улицу Попова в Барнауле, которую сейчас реконструируют в рамках нацпроекта "БКАД", не откроют для движения автомобилей с 7 августа, как предполагалось ранее. Работы затянутся еще на несколько дней. Теперь завершить работы на обновленной дороге пообещали 10 августа.
Как сообщили в мэрии Барнаула, на улице дорожники не только укладывают новый асфальт, но и полностью переделывают путепровод. Движение транспорта здесь перекрыто с 7 июля. Подрядчик обещал завершить все работы раньше, но не успел к назначенному сроку.
Сейчас на улице уже построили ливневую канализацию и полностью переделали сети водоснабжения и водоотведения. Также на участке установили защиту сетей связи, переустройства сетей канализации и в связи.
Работы на улице Попова начались еще в прошлом году. За два года на реконструкцию этого участка направлено порядка 600 миллионов рублей. Также будут переустроены трамвайные пути и сети наружного освещения, построена проезжая часть на участке от ул. Власихинской до переезда через трамвайные пути с северной стороны и от переезда до ул. Трактовой с южной стороны по ул. Попова. Отремонтируют и уже существующую проезжую часть и парковки.
Также запланировано обустройство заездных карманов для общественного транспорта, посадочных площадок, установка бордюрных камней и поребриков, строительство тротуаров, укладка асфальтобетонного покрытия и устройство газонов.
Все работы планируют завершить до 1 октября 2020 года. Итогом реконструкции станет увеличение пропускной способности дороги.
Комментарии
Кто подрядчик
Озвучьте фамилию хозяина и надзирателя
Пусть трудящиеся знают "героев"
Чё й то не успевают?
Так половину бы открыли, она ж доделана уже... Сколько можно издеваться над людьми, Павловский тракт, Власихинская и Трактовая вечно в пробках.
*вечно - пока перекрыта Попова, что утром, что вечером. Наверное, ночью всё же нет пробок)
Несколько раз проезжал по ней - никого вообще из работающих, дорога тупо перекрыта и никто ничего не делает. Неудивительно что ничего не успевают. А работать не пробовали ?
ездил месяц назад по ней трудились пчелки
Есть контракт. Есть сроки. Кто ответит.
это вообще гдее?