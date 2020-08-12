Адвокат Михаила Ефремова рассказала о состоянии актера в зале суда

Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, почувствовал себя плохо еще до приезда в суд, пишет РБК со ссылкой на его адвоката Елизавету Шаргородскую.
"Когда за ним приехали сотрудники контроля исполнения наказания, ему уже было нехорошо. А в машине ему стало совсем плохо, и в таком состоянии его привезли в суд", – сказала она.
По словам Шаргородской, Ефремов говорил невнятно, и понять его было невозможно. "Была сплошная каша из слов, и сама картина была страшная, когда четыре сотрудника в масках просто тащат его на руках по лестнице в суд", – добавила адвокат.
В каком сейчас состоянии Ефремов, адвокат не знает, поскольку родственников и близких к актеру не пускают.
Напомним, что накануне, 11 августа, Михаила Ефремова госпитализировали прямо из зала суда с подозрением на инсульт. Сейчас артист находится в Боткинской больнице в отделении реанимации.
Следующее заседание по делу о смертельной аварии судья Елена Абрамова отложила на утро 12 августа.
Комментарии
ой бедненькой..аж в слезу ударило...жалкот ак убийцуу прям......а помне так...не верю в этот цирк, а если вдруг и правда проблемы со здоровьем то.........пусть летальный исход будет правомерным наказанием за убийство. Алкаша убийцу не жалко. Но недайбог отмажут гада.
Да и сдохнет, не велика потеря. Ссыклявый актеришко.
очень не хочется в тюрьму.
это и есть тот способ, о котором говорил его адвокат?
Клоун и не такое сыграет...
Вот же гнида!!!
убийца должен сидеть в тюрьме, даже если он болен.
Алкашил, наркоманил, а теперь мы, что должны его жалеть...нечесть
Убитый организм дает о себе знать. Он же хронический алкоголик и наркоман. Так что не удивительно, что ему может поплохеть. Только вот сочувствия это не вызывает, почему-то.