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Белорусский рабочий показал Соловьеву гениталии во время прямого эфира

, ИА "Амител"
Журналист собирался взять у мужчины комментарий по поводу происходящих протестов
Фото: u-f.ru

Фото: u-f.ru

Рабочий БелАЗа показал гениталии телеведущему Владимиру Соловьеву во время прямого эфира на YouTube-канале "Соловьев LIVE".

Журналист собирался взять у мужчины по имени Анатолий комментарий по поводу происходящих на заводе протестов. "Ну, рассказывайте, как у вас дела? Как забастовка? Какое настроение в коллективе, что думаете о происходящем?", – спросил Соловьев.

"Сейчас расскажу", – ответил рабочий и переместил камеру к половому органу, который показал на весь экран.

После этого связь с белорусом прервалась. "Молодец, хорошо показал. Ну теперь мы видим точно, чем накрылся БелАЗ", – сказал телеведущий.

Напомним, что в Белоруссии уже несколько дней продолжаются забастовки рабочих, которые начались после оглашения результатов президентских выборов. На данный момент отказываются выходить на работу сотрудники БелАЗ, МКЗТ, Белкалия и других предприятий.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

18.08.2020 13:25
- гость -

Оба хорошо пошутили)

18.08.2020 13:29
Мимопроходящий

Белоруссия сошла с ума. Очень жаль.

18.08.2020 13:29
- гость -

Поставил белорус пархатого на место.

18.08.2020 13:29
- гость -

Видимо это отношение к России, а не рассказ о ситуации и настроения в Белорусии

18.08.2020 13:34
- гость -

18.08.2020 13:29
- гость -
Видимо это отношение к России, а не рассказ о ситуации и настроения в Белорусии

Это отношение к обрезоному

18.08.2020 13:35
ПЕТР

18.08.2020 13:29
Мимопроходящий

Белоруссы "пошли даже глубже", чем граждане Украины...В голове не укладывается - работники госпредприятий в социально ориентированной экономике, бастуют за буржуазную революцию! Ни ума, ни интуитивного чувства самосохранения...

18.08.2020 13:37
Кот.Без сапог.

Через год этот ниткотряс в Россию ломанётся у бакулок рабочие места на стройке отжимать.

18.08.2020 13:39
гость

Видимо это отношение к России

Лукашенко сделал все, чтобы белорусская молодежь возненавидела Россию, а мы ему всю жизнь денежками помогали

18.08.2020 13:40
П.Морозов

Да уже что-то и не жалко белорусов. Пусть пройдут свой путь.

18.08.2020 13:41
- гость -

Поддерживатели членотряса, каким размером тряс?

18.08.2020 13:44
-гость-

видно показал какой процент поддерживает Лукаческу lol

18.08.2020 13:46
-гость-

это соловьем еще у Хабаровска не спрашивал, как у них дела

18.08.2020 13:49
гость

П.Морозов 13:40
а кто следующий, на очереди?

18.08.2020 13:52
- гость -

Видимо это отношение к России

Ну если Россия это Соловьев, Путин, олигархи и ватники, то да это можно считать отношением к России.

18.08.2020 13:57
П.Морозов

18.08.2020 13:49
гость
Хотите ещё разок пройтись? Или вы в силу возраста на первое шествие опоздали?
Не думаю,что в конце пути у вас всё будет солнечно.

18.08.2020 14:02
гость

П.Морозов 13:57
а здесь уже не обо мне речь, речь идет о будущем, либо Северная Корея, либо Южная, я голосую за Южную, беларусы кстати тоже.

18.08.2020 14:04
- гость -

я голосую за Южную

Маску в магазинах носишь? Самоизоляцию выдержал? Скорость на дорогах не превышаешь? Пиво на улице не пьешь? Мусор только в урны выкидываешь?

18.08.2020 14:11
гость

-гость- 14:04
блин, вы что за мной следите? именно все так!

18.08.2020 14:12
- гость -

в ещё к тем псевдо демократам: писаешь только сидя, после десяти не пукни, собака чтобы не тявкнула, ребенок чтоб не вякнул

18.08.2020 14:16
- гость -

Ну а чо, показал обрезанному еврею необрезанный славянский. Раздули больше, ничего там глубокого нет кроме различия в культурных традициях.

18.08.2020 14:20
- гость -


18.08.2020 14:11
гость


Угу угу. В интернетах вы все правильные, а по факту в ТЦ в туалетах не смываете за собой.

18.08.2020 14:20
- гость -


18.08.2020 14:16
- гость -


Откуда познания про обрезанность? В бане мылся с ним?

18.08.2020 14:22
гость

Теперь понятно какого ума люди всё это замутили , на весь экран было видно .
Теперь нужно сделать это символом этих протестов .

18.08.2020 14:23
Потёмкин

18.08.2020 14:02
гость
В Северной Корее есть тоже довольные жизнью люди.
Так что езжай в Южную. Только сгодишься ли?

18.08.2020 14:25
-гость-

гость 14:22
этот тот самый соловьев который назвал хабаровчан пьяной поганью!? маленькая ответочка, и это пока маленькая!

18.08.2020 14:27
- гость -

В Северной Корее есть тоже довольные жизнью люди.

Вы подойдите к бомжам на помойке и спросите довольны ли они жизнью. Среди них довольных очень много будет.

18.08.2020 14:31
гость

товарищ Потемкин 14:23, вы меня не поняли, уезжать никуда не надо, как сказал один из экспертов," средство против тараканов помогает и против моли". Жыве Беларусь!

18.08.2020 14:32
- гость -

этот тот самый соловьев который назвал хабаровчан пьяной поганью

Вечерний М кого и как только не называл. Да и я всегда считал, что демонстрация половых органов это как раз и есть уровень шоу Вечернего М

18.08.2020 14:33
- гость -

18.08.2020 14:27
- гость -
Да не дай тебе Боже стать бомжом!Чего городить то,о чем не ведаешь.

18.08.2020 14:48
Потёмкин

18.08.2020 13:41
- гость -
Вступаешь в соревнование?

18.08.2020 14:51
Потёмкин

18.08.2020 14:31
гость
Я и говорю,году в 2015-2016м местная оппозиция обещала революцию-не дождусь, наверное

18.08.2020 15:05
- гость -

18.08.2020 14:20
- гость -

18.08.2020 14:16
- гость -


Откуда познания про обрезанность? В бане мылся с ним?
По роже видно и повадкам

18.08.2020 15:17
гость

гость 14:25
Вот ещё один " многоумный" , поддерживающий поступок и протесты , и сидящий здесь , в комментах - о чём и было сказано .

18.08.2020 15:19
- гость -

18.08.2020 15:05
- гость -
КАК?????Как такое возможно по роже и повадкам понять об обрезанности????????????

18.08.2020 15:24
- гость -

Ничего по роже не видно, он сам говорил про то что исповедует иудаизм, то есть религиозен. А может быть иудей необрезанным?

18.08.2020 15:43
- гость -

КАК?????Как такое возможно по роже и повадкам понять об обрезанности????????????

Все правильно написал 15-05. Это объясняется тем, что чернокожие пассивные геи обладают даром предугадывания по внешности и поведению.

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