Белорусский рабочий показал Соловьеву гениталии во время прямого эфира

Рабочий БелАЗа показал гениталии телеведущему Владимиру Соловьеву во время прямого эфира на YouTube-канале "Соловьев LIVE".
Журналист собирался взять у мужчины по имени Анатолий комментарий по поводу происходящих на заводе протестов. "Ну, рассказывайте, как у вас дела? Как забастовка? Какое настроение в коллективе, что думаете о происходящем?", – спросил Соловьев.
"Сейчас расскажу", – ответил рабочий и переместил камеру к половому органу, который показал на весь экран.
После этого связь с белорусом прервалась. "Молодец, хорошо показал. Ну теперь мы видим точно, чем накрылся БелАЗ", – сказал телеведущий.
Напомним, что в Белоруссии уже несколько дней продолжаются забастовки рабочих, которые начались после оглашения результатов президентских выборов. На данный момент отказываются выходить на работу сотрудники БелАЗ, МКЗТ, Белкалия и других предприятий.
Комментарии
Оба хорошо пошутили)
Белоруссия сошла с ума. Очень жаль.
Поставил белорус пархатого на место.
Видимо это отношение к России, а не рассказ о ситуации и настроения в Белорусии
18.08.2020 13:29
- гость -
Видимо это отношение к России, а не рассказ о ситуации и настроения в Белорусии
Это отношение к обрезоному
18.08.2020 13:29
Мимопроходящий
Белоруссы "пошли даже глубже", чем граждане Украины...В голове не укладывается - работники госпредприятий в социально ориентированной экономике, бастуют за буржуазную революцию! Ни ума, ни интуитивного чувства самосохранения...
Через год этот ниткотряс в Россию ломанётся у бакулок рабочие места на стройке отжимать.
Видимо это отношение к России
Лукашенко сделал все, чтобы белорусская молодежь возненавидела Россию, а мы ему всю жизнь денежками помогали
Да уже что-то и не жалко белорусов. Пусть пройдут свой путь.
Поддерживатели членотряса, каким размером тряс?
видно показал какой процент поддерживает Лукаческу lol
это соловьем еще у Хабаровска не спрашивал, как у них дела
П.Морозов 13:40
а кто следующий, на очереди?
Видимо это отношение к России
Ну если Россия это Соловьев, Путин, олигархи и ватники, то да это можно считать отношением к России.
18.08.2020 13:49
гость
Хотите ещё разок пройтись? Или вы в силу возраста на первое шествие опоздали?
Не думаю,что в конце пути у вас всё будет солнечно.
П.Морозов 13:57
а здесь уже не обо мне речь, речь идет о будущем, либо Северная Корея, либо Южная, я голосую за Южную, беларусы кстати тоже.
я голосую за Южную
Маску в магазинах носишь? Самоизоляцию выдержал? Скорость на дорогах не превышаешь? Пиво на улице не пьешь? Мусор только в урны выкидываешь?
-гость- 14:04
блин, вы что за мной следите? именно все так!
в ещё к тем псевдо демократам: писаешь только сидя, после десяти не пукни, собака чтобы не тявкнула, ребенок чтоб не вякнул
Ну а чо, показал обрезанному еврею необрезанный славянский. Раздули больше, ничего там глубокого нет кроме различия в культурных традициях.
18.08.2020 14:11
гость
Угу угу. В интернетах вы все правильные, а по факту в ТЦ в туалетах не смываете за собой.
18.08.2020 14:16
- гость -
Откуда познания про обрезанность? В бане мылся с ним?
Теперь понятно какого ума люди всё это замутили , на весь экран было видно .
Теперь нужно сделать это символом этих протестов .
18.08.2020 14:02
гость
В Северной Корее есть тоже довольные жизнью люди.
Так что езжай в Южную. Только сгодишься ли?
гость 14:22
этот тот самый соловьев который назвал хабаровчан пьяной поганью!? маленькая ответочка, и это пока маленькая!
В Северной Корее есть тоже довольные жизнью люди.
Вы подойдите к бомжам на помойке и спросите довольны ли они жизнью. Среди них довольных очень много будет.
товарищ Потемкин 14:23, вы меня не поняли, уезжать никуда не надо, как сказал один из экспертов," средство против тараканов помогает и против моли". Жыве Беларусь!
этот тот самый соловьев который назвал хабаровчан пьяной поганью
Вечерний М кого и как только не называл. Да и я всегда считал, что демонстрация половых органов это как раз и есть уровень шоу Вечернего М
18.08.2020 14:27
- гость -
Да не дай тебе Боже стать бомжом!Чего городить то,о чем не ведаешь.
18.08.2020 13:41
- гость -
Вступаешь в соревнование?
18.08.2020 14:31
гость
Я и говорю,году в 2015-2016м местная оппозиция обещала революцию-не дождусь, наверное
18.08.2020 14:20
- гость -
18.08.2020 14:16
- гость -
Откуда познания про обрезанность? В бане мылся с ним?
По роже видно и повадкам
гость 14:25
Вот ещё один " многоумный" , поддерживающий поступок и протесты , и сидящий здесь , в комментах - о чём и было сказано .
18.08.2020 15:05
- гость -
КАК?????Как такое возможно по роже и повадкам понять об обрезанности????????????
Ничего по роже не видно, он сам говорил про то что исповедует иудаизм, то есть религиозен. А может быть иудей необрезанным?
КАК?????Как такое возможно по роже и повадкам понять об обрезанности????????????
Все правильно написал 15-05. Это объясняется тем, что чернокожие пассивные геи обладают даром предугадывания по внешности и поведению.