Он ушел из жизни в 87 лет

25 октября 2026, 18:35, ИА Амител

Свеча, память / Фото сгенерировано Midjourney / amic.ru

Советский и российский писатель, драматург и сценарист Михаил Липскеров скончался в возрасте 87 лет, сообщили РИА Новости его родственники.

"Его не стало вчера утром. Это не неожиданность, это возраст — все-таки 87 лет", — рассказал один из членов семьи писателя.

Михаил Липскеров родился 1 июля 1939 года в Москве. В 1963–1968 годах был артистом, драматургом эстрады. С 1968 по 1970 год служил офицером. С 1971 года работал сценаристом мультипликации, рекламщиком, специалистом по связям с общественностью.

Среди известных работ Липскерова: "Что страшнее", "И смех, и грех", "Ограбление по…", "Новый Аладдин", "Последние волшебники", "О море, море…", "Уважаемый леший".