Секретарь реготделения "Единой России" в Алтайском крае Александр Романенко и руководитель регионального исполнительного комитета партии Денис Голобородько подвели итоги участия партии в избирательной кампании, завершившейся 13 сентября в единый день голосования. Результаты для ЕР оказались более чем успешными.

"Единая Россия", несмотря на сложности, вызванные пандемией, сформировала свой пул кандидатов: "Из 399 мандатов, которые замещались на муниципальном уровне, мы выдвинули 395 кандидатов", – отметил Романенко.

В итоге кандидаты ЕР с большим перевесом голосов победили на довыборах депутатов АКЗС в трех одномандатных округах. В округе № 12 (Чарышский, Краснощековский, Курьинский и Шипуновский районы) с результатом 56,97% голосов победу одержал Максим Кочев, на округе № 26 – Артем Шамков (57,21%) и в округе № 31 – Григорий Бахтин (55,66%).

На выборах, проходивших в муниципальных районах и городских округах, партия также показала высокий результат. "Единая Россия" сумела забрать более 73% всех мандатов.

"Впереди работа по формированию фракций в представительных органах Славгорода и ЗАТО Сибирский, также партия примет участие в избрании руководителей представительных органов, и глав администраций муниципальных образований", – резюмировал Александр Романенко.

Денис Голобородько подчеркнул, что в целом по краю результаты "Единой России", безусловно, выше в сравнении с предыдущим годом. Партия получила новый опыт работы в условиях ограничений, связанных с пандемией, в том числе и в одномандатных округах.

"После снятия ограничительных мер встречи с избирателями помогли нашим кандидатам в достижении результата. Ни агитационные материалы, ни социальные сети, на которые сегодня многие политические силы делают ставку, не заменяют живого общения. Еще раз убедился в том, что на небольшой кампании количество полученных голосов равно количеству рукопожатий", – рассказал руководитель регионального исполкома "Единой России".

Также Голобородько остановился на тех кампаниях, где единороссы испытывали сложности. Среди них: выборы депутатов в Крутихинском районе, где традиционно активно себя ведут представители "Справедливой России" и выборы депутатов горсовета в Славгороде:

"В Славгороде кампания была непростой. По нашей информации, по итогам голосования есть ряд жалоб на действия определенных кандидатов. И если давать юридическую оценку этим жалобам, то, скорее всего, доказательной базы, которая может повлиять на результат, за ними нет".

По факту из 21 разыгранного мандата восемь – у представителей "Единой России", семь забрали самовыдвиженцы, три – у представителей ЛДПР, два – КПРФ, один – "Справедливой России".

"Да, мы не взяли большинство с точки зрения процентов, но впереди процесс формирования фракций. С большой долей вероятности самовыдвиженцы, которые по личным мотивам предпочли идти на выборы не в команде "Единой России", но являются членами партии, в дальнейшем войдут в состав фракции", – пояснил Денис Голобородько.

Спикер напомнил, что на негативное отношение к партии повлиял в том числе и арест главы города. Были противоречия и внутри местной парторганизации. Все это могло сказаться на итоговом результате.

Александр Романенко подчеркнул, что региональное отделение проанализирует новый состав партийной фракции, и после избрания руководителя представительного органа, а также главы города, определит, кто возглавит отделение ЕР в Славгороде.