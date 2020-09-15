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Победа за явным преимуществом. "Единая Россия" подвела итоги ЕДГ в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Партия власти забрала 3/4 всех разыгрываемых мандатов

Секретарь реготделения "Единой России" в Алтайском крае Александр Романенко и руководитель регионального исполнительного комитета партии Денис Голобородько подвели итоги участия партии в избирательной кампании, завершившейся 13 сентября в единый день голосования. Результаты для ЕР оказались более чем успешными.

"Единая Россия", несмотря на сложности, вызванные пандемией, сформировала свой пул кандидатов: "Из 399 мандатов, которые замещались на муниципальном уровне, мы выдвинули 395 кандидатов", – отметил Романенко.

В итоге кандидаты ЕР с большим перевесом голосов победили на довыборах депутатов АКЗС в трех одномандатных округах. В округе № 12 (Чарышский, Краснощековский, Курьинский и Шипуновский районы) с результатом 56,97% голосов победу одержал Максим Кочев, на округе № 26 – Артем Шамков (57,21%) и в округе № 31 – Григорий Бахтин (55,66%).

На выборах, проходивших в муниципальных районах и городских округах, партия также показала высокий результат. "Единая Россия" сумела забрать более 73% всех мандатов.

"Впереди работа по формированию фракций в представительных органах Славгорода и ЗАТО Сибирский, также партия примет участие в избрании руководителей представительных органов, и глав администраций муниципальных образований", – резюмировал Александр Романенко.

Денис Голобородько подчеркнул, что в целом по краю результаты "Единой России", безусловно, выше в сравнении с предыдущим годом. Партия получила новый опыт работы в условиях ограничений, связанных с пандемией, в том числе и в одномандатных округах.

"После снятия ограничительных мер встречи с избирателями помогли нашим кандидатам в достижении результата. Ни агитационные материалы, ни социальные сети, на которые сегодня многие политические силы делают ставку, не заменяют живого общения. Еще раз убедился в том, что на небольшой кампании количество полученных голосов равно количеству рукопожатий", – рассказал руководитель регионального исполкома "Единой России".

Также Голобородько остановился на тех кампаниях, где единороссы испытывали сложности. Среди них: выборы депутатов в Крутихинском районе, где традиционно активно себя ведут представители "Справедливой России" и выборы депутатов горсовета в Славгороде:

"В Славгороде кампания была непростой. По нашей информации, по итогам голосования есть ряд жалоб на действия определенных кандидатов. И если давать юридическую оценку этим жалобам, то, скорее всего, доказательной базы, которая может повлиять на результат, за ними нет".

По факту из 21 разыгранного мандата восемь – у представителей "Единой России", семь забрали самовыдвиженцы, три – у представителей ЛДПР, два – КПРФ, один – "Справедливой России".

"Да, мы не взяли большинство с точки зрения процентов, но впереди процесс формирования фракций. С большой долей вероятности самовыдвиженцы, которые по личным мотивам предпочли идти на выборы не в команде "Единой России", но являются членами партии, в дальнейшем войдут в состав фракции", – пояснил Денис Голобородько.

Спикер напомнил, что на негативное отношение к партии повлиял в том числе и арест главы города. Были противоречия и внутри местной парторганизации. Все это могло сказаться на итоговом результате.

Александр Романенко подчеркнул, что региональное отделение проанализирует новый состав партийной фракции, и после избрания руководителя представительного органа, а также главы города, определит, кто возглавит отделение ЕР в Славгороде.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

15.09.2020 10:58
- гость -

"разыгрываемых мандатов" - всё что нужно знать о "выборах" . Хе-хе

15.09.2020 10:58
- гость -

"№26 — Артем Шамков (57,21%)" Учитывая никакую явку это чуть больше 4% избирателей. Вот это победа так победа!

15.09.2020 11:07
- гость -

15.09.2020 10:58
- гость - Расскажите лучше как сотрудников АТИ просили каждого по 5 человек привести ЗА. В принципе все это понятно, но мерзко как то.

15.09.2020 11:09
Фишер - лютый многоженец

"Александр Романенко подчеркнул, что региональное отделение проанализирует новый состав партийной фракции, и после избрания руководителя представительного органа, а также главы города, определит, кто возглавит отделение ЕР в Славгороде."
Ну, вот Оля и все......ты сбитый летчик.........рухнули мечты об АКЗС и даже о ГД РФ, давай теперь жарь котлеты из убитых косуль, вот сколько времени удивляло как можно было поставить такую недалекую, бестыжую и бестолковую дамочку руководителем отделения партии власти, ведь двух слов связать не могла, только многозначительно закатывала глаза после каждой фразы, и Романенко всегда говорил, ах какая Оля молодец(сам лично слышал)!!!!!! А ему умные люди в ответ, Вы, что А.А. она же дура?????? Нет - молодец, хорошо работает, вот теперь он тебе по-братски как старший товарищ на голову и наделает!!! В этом его, старого комсомольца сущность. На всю оставшуюся жизнь хватит, уже не отмыться, прочувствуешь на собственной шкуре эту заботу твоих коллег по партии.Всех собак на тебя и на Горбуна повесят............Беги, Оля, беги!!!!!!!!!!!
ну, что едроссы, теперь моя жена Слесаренко в течение 5 лет вам весь мозг вынесет и кровь свернет, а Валя общественница ей в помощь, ждите........................

15.09.2020 11:30
- гость -

как то неспроста замалчиватся явка
видать если ее озвучить - то с легитимностью будут проблемы)))

15.09.2020 11:38
- гость -

Браво населению края - сами жуликов и воров во власть тащат!!!

15.09.2020 11:43
- гость -

Явка зависит от сознания населения. Какая разница КП 70лет теперь ЕР. Живём во много раз лучше.

15.09.2020 11:53
- гость -

В Москву младший в Барнаул старший тоже собаками прикидываетесь?

15.09.2020 12:23
- гость -

Пакость какая-то

15.09.2020 12:34
- гость -

Чем выше образование у той или иной группы , тем выше их посещаемость выборов .
А кто никогда или редко ходит на выборы это люмпены и люди с низким IQ ...

а Людоедское государство Одичалых продолжает пожирать своих граждан!

15.09.2020 12:47
- гость -

"А кто никогда или редко ходит на выборы это люмпены и люди с низким IQ" Да? То есть около 93% жителей части Октябрьского района "люмпены и люди с низким IQ"? А может дело в том, что власти превратили выборы в цирковое трёхдневное шоу на пеньках и в багажниках, так что люди отказываются в этом участвовать?

15.09.2020 13:11
- гость -

Подтверждаю-146% за

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