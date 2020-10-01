В Барнауле осудят участников вооруженного нападения на полицейских

Следователи завершили расследование уголовного дела против двоих жителей Барнаула, которых обвиняют в угрозе убийством, насилии против представителей власти и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Следователи выяснили, что в феврале 2020 года мужчины шумно развлекались в одной из квартир. Сосед попросил их быть тише, на что ему пригрозили убийством, подкрепив угрозу демонстрацией молотка.

Мужчина позвонил в полицию и попросил правоохранителей, чтобы они защитили его права. Как выяснилось, даже полицейские не смогли напугать шумную компанию.

Они оскорбляли прибывших полицейских и, уличив момент, набросились на них. Один из нападавших вооружился ножом, но не смог нанести вред стражу правопорядка. Другой обошелся без оружия, но сломал ему колено.

Несмотря на то, что дебоширы свою вину не признали, следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд.