Трамваи маршрута № 9 в Барнауле будут ходить дольше

МУП "Горэлектротранс" проводит анализ пассажиропотока на различных маршрутах. Одним из результатов этой работы стало продление времени движения трамвая № 9, пишет пресс-центр администрации Барнаула.

"В целях повышения качества обслуживания пассажиров МУП "Горэлектротранс" г. Барнаула ежедневно проводит анализ пассажиропотока, заполняемости вагонов на маршрутах, графиков движения. Одним из результатов этой работы стало решение продлить время нахождения на линии трамвая маршрута № 9", – говорится в сообщении.

С 1 октября последний трамвай будет отправляться в рейс со станции Докучаево в 20:52. Ранее он выезжал в 17:40.