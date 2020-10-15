В России разработали третью вакцину от коронавируса

Ученые Крымского федерального университета имени Вернадского объявили о том, что разработали новую вакцину от COVID-19, сообщает РИА Новости.

В отличие от предшественников ее не обязательно вводить при помощи инъекций. По словам разработчиков, вакцину достаточно просто вдохнуть.

"Наша оригинальная вакцина состоит из одного олигонуклеотида (тиофосфатного фрагмента ДНК) в форме лассо, который сразу несет активатор врожденного иммунитета в виде CpG-островков и антиген, где будет "зашит" небольшой фрагмент генома SARS-CoV-2, чтобы организм идентифицировал его и выработал специфические антитела", – пояснил руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, вирусолог, доцент кафедры биохимии КФУ Владимир Оберемок.

Чтобы полноценно протестировать новую разработку, необходимо получить дополнительное финансирование, уточнил Оберемок.

Ранее amic.ru писал, что вторую российскую вакцину от коронавируса – "ЭпиВакКорона", разработанную новосибирским центром "Вектор", зарегистрировали 15 октября.

Все испытавшие вакцину добровольцы чувствуют себя хорошо. В исследовании поучаствовало 100 человек в возрасте от 18 до 60 лет.

Первая вакцина "Спутник V" была разработана центром имени Гамалеи, а ее производство запустили 15 августа. При этом первыми прививку получат врачи и граждане из групп риска, а массовая вакцинация начнется уже в 2021 году.