В России разработали третью вакцину от коронавируса

Ученые Крымского федерального университета имени Вернадского объявили о том, что разработали новую вакцину от COVID-19, сообщает РИА Новости.
В отличие от предшественников ее не обязательно вводить при помощи инъекций. По словам разработчиков, вакцину достаточно просто вдохнуть.
"Наша оригинальная вакцина состоит из одного олигонуклеотида (тиофосфатного фрагмента ДНК) в форме лассо, который сразу несет активатор врожденного иммунитета в виде CpG-островков и антиген, где будет "зашит" небольшой фрагмент генома SARS-CoV-2, чтобы организм идентифицировал его и выработал специфические антитела", – пояснил руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, вирусолог, доцент кафедры биохимии КФУ Владимир Оберемок.
Чтобы полноценно протестировать новую разработку, необходимо получить дополнительное финансирование, уточнил Оберемок.
Ранее amic.ru писал, что вторую российскую вакцину от коронавируса – "ЭпиВакКорона", разработанную новосибирским центром "Вектор", зарегистрировали 15 октября.
Все испытавшие вакцину добровольцы чувствуют себя хорошо. В исследовании поучаствовало 100 человек в возрасте от 18 до 60 лет.
Первая вакцина "Спутник V" была разработана центром имени Гамалеи, а ее производство запустили 15 августа. При этом первыми прививку получат врачи и граждане из групп риска, а массовая вакцинация начнется уже в 2021 году.
Комментарии
скоро бурятские дольнобойщики начнут вакцины варить))
А вы ждите американскую вакцину... ждите... тысячи три будет стоить ... долларов
Верните антигрипин в серых бумажных пакетиках.
15.10.2020 18:46
- гость -
Верните антигрипин в серых бумажных пакетиках.
Пейте парацетамол, это одно и то же.
Тестировать вакцину будут на людях или россиянах?
Ждем заявления от БПЗ, что стакан бочкового в день сразу несет активатор врожденного иммунитета в виде CpG-островков и антиген, где будет "зашит" небольшой фрагмент генома SARS-CoV-2, чтобы организм идентифицировал его и выработал специфические антитела