Умер мэр Уфы Ульфат Мустафин, болевший коронавирусом

Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин скончался после 35-дневной борьбы с тяжелой болезнью. Об этом сообщил 29 октября глава Башкортостана Радий Хабиров. Он выразил соболезнования родным и близким покойного.

Ранее у мэра Уфы города выявили коронавирус, на фоне которого развилась пневмония. Победить осложнения не удалось.

Ульфат Мансурович Мустафин родился 4 мая 1959 года. Получил профессиональное образование в Уфимском техникуме легкой промышленности и Уфимском авиационном институте, кандидат технических наук.

В органах власти начал трудиться с 2003 года, когда вошел в администрацию президента Башкортостана, став начальником финансово-хозяйственного управления.

В 2010-2013 годах работал в Приуральском управлении Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору, а затем стал заместителем гендиректора ПАО "Газпром газораспределение Уфа". На пост главы администрации Уфы назначен 29 октября 2018 года.