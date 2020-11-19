Свыше 10 тысяч человек заразились коронавирусом в Горном Алтае

Число заболевших коронавирусом в Республике Алтай за последние сутки выросло на 132 – до 10 095 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтвердился у 66 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у двух детей; у 17 жителей Усть-Канского района; у 11 жителей Кош-Агачского района, в том числе у одного ребенка; у девяти жителей Майминского района, в том числе у одного ребенка; у девяти жителей Чемальского района; у пяти жителей Улаганского района, в том числе у одного ребенка; у пяти жителей Усть-Коксинского района; у четырех жителей Шебалинского района, в том числе у одного ребенка; у трех жителей Онгудайского района; у двух жителей Чойского района, в том числе у одного ребенка; у одного жителя Турочакского района.

Также скончались еще двое человек с коронавирусом. За все время в регионе умерли 90 пациентов, из них 84 – от COVID-19.

В общей сложности в Горном Алтае выздоровел 7951 человек, 192 – за прошедшие сутки.