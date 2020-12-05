Больше тысячи сирот остались без жилья из-за халатности чиновников на Алтае

Следственный комитет России по Республике Алтай возбудил уголовное дело по факту халатности чиновников при предоставлении жилья сиротам.

Как пишет пресс-служба регионального ведомства, на 1 ноября 2020 года 1 378 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, достигших возраста 23 лет, подлежали обеспечению жилыми помещениями.

При этом в государственной программе "Обеспечение социальной защищенности и занятости населения", утвержденной в 2018 году правительством Республики Алтай, на 2020 год выдача квартир предусмотрена только для 125 человек.

По мнению следователей, органы исполнительной власти допустили низкие темпы освоения бюджетных средств, в том числе неполное использование выделенных в 2020 году 260 млн рублей на жилье для сирот.

На данный момент по уголовному делу устанавливают все обстоятельства ненадлежащего исполнения обязанностей чиновников, изымается документация и собираются доказательства.

Напомним, что в Алтайском крае сложилась схожая ситуация. В октябре этого года СК возбудил уголовное дело из-за того, что в 2020 году на обеспечение квартирами оставшихся без попечения родителей детей выделили более 1,2 млрд рублей, однако на покупку жилья потратили только 49 млн.