БК "Барнаул" победил ставропольское "Динамо"

Баскетболисты клуба "Барнаул" одержали трудную победу в Ставрополе. Очередной матч Суперлиги-2 чемпионата России против местного "Динамо" состоялся накануне 5 декабря и завершился со счетом 75:70 в пользу алтайских баскетболистов.

Первые две четверти остались за хозяевами – 12:13, 14:17, но во второй половине матча барнаульцы сумели вырвать окончательную победу – 28:22, 21:18.

Самым результативным у победителей стал Андрей Куземкин. Он набрал 17 очков. 12 очков и 6 подборов добавил в копилку барнаульцев Алексей Чиликин. Также 12 очков и 5 результативных передач внес в победный успех Дмитрий Злобин.

"Барнаул" сохраняет за собой второе место в турнирной таблице. В девяти матчах команда Евгения Горева выиграла семь раз. 8 декабря команда в Ростове-на-Дону сыграет с местным клубом "Барс-РГЭУ", который занимает последнее, 11-е место.