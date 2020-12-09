24-летний житель Алтайского края "скрутил" два аккумулятора с грузовика

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

Житель Бийского района украл с припаркованного грузовика две аккумуляторные батареи.

Как пишет пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, в полицию обратился местный житель, который рассказал правоохранителям о хищении двух аккумуляторов из его автомобиля Hino.

Спустя несколько дней по подозрению в совершении преступления оперативники задержали 24-летнего односельчанина потерпевшего. Он признался в содеянном и рассказал, что уже продал похищенное имущество, а деньги потратил на собственные нужды. Известно, что раньше подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.