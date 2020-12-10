Спецавтомобиль скорой помощи попал в ДТП в Барнауле

Специализированный автомобиль скорой попал в ДТП на пересечении проспекта Ленина и улицы Матросова в Барнауле.
Как сообщает очевидец в паблике "Инцидент Барнаул", лежачего пациента переместили в другой экипаж. Подробности инцидента и наличие пострадавших уточняются.
Как ранее сообщил amic.ru, 9 декабря в Новоалтайске в 8-м микрорайоне автомобиль сбил пенсионерку. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.
Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Алтайскому краю, наезд на женщину совершил 30-летний местный житель за рулем автомобиля Isuzu. Он сдавал задним ходом и не заметил пешехода на пути движения авто.
Комментарии
Более уродливого автомобиля скорой в жизни не видел. Интересно, а как медики оказывают помощь пострадавшему в этой собачьей конуре?
Попадешь узнаешь.