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Стали известны первые участки теплосетей, которые заменят в 2021 году в Барнауле

, ИА "Амител"
СГК рассказали, сколько километров трубопровода заменят в городе

В 2021 году Сибирская генерирующая компания в Барнауле заменит 15 километров трубопроводов в рамках капитального и текущего ремонта. Кроме того, запланировано обновление оборудования и конструкций теплосетевых объектов. Общая сумма затрат составит более 350 млн рублей. Какие работы будут выполнены за эти деньги?

Капитальный ремонт

В следующем году будут перекладывать теплосети на 12 участках в рамках капитального ремонта. Из них 9 – на магистральных трубопроводах, 3 – на внутриквартальных. Общая протяженность теплосетей – 3 км, а стоимость работ – порядка 106 млн рублей.

Работы будут вестись на улицах Малахова, Чернышевского, П. Сухова, Юрина, Энтузиастов, Балтийской, Деповской, Мусоргского, на проспекте Ленина, Павловском тракте и в поселке Пригородном.

Текущий ремонт

Как рассказали в СГК, здесь суть заключается в том, что закладывается сумма на устранение повреждений после проведения гидравлических испытаний теплосетей. Такие ремонты проводятся без помощи подрядных организаций, а только силами оперативных бригад теплосетевого подразделения СГК. Как утверждают эксперты, заранее невозможно знать, где произойдет повреждение теплосети, какого диаметра будет труба и сколько ее понадобится, поэтому рассчитать метраж и места работ сразу нельзя.

В 2021 году на проведение текущего ремонта тепловых сетей, зданий и сооружений, оборудования собственными силами запланировано 179,4 млн рублей, что ориентировочно позволит переложить 12 км тепловых сетей. Кроме этого, есть аварийный резерв на проведение внеплановых работ в 2021 году. Это 6,2 млн рублей.

Ремонт дополнительного оборудования и зданий

В 2021 году, помимо капитального и текущего ремонта тепловых сетей, планируется провести ремонт насосного, электротехнического и котельного оборудования, а также ремонт зданий и сооружений объектов теплосетей. При помощи подрядных организаций СГК отремонтирует:

  • санитарно-бытовые помещения для персонала на пять центральных тепловых пунктах (ЦТП);
  • заменит кровлю на двух котельных по адресам ул. Целинная, 9 и ул. Строительная, 16;
  • здание подкачивающей насосной станции (ПНС) № 4;
  • производственное здание ремонтного цеха теплосетевого подразделения СГК в Барнауле;
  • 165 электродвигателей центральных тепловых пунктов, ПНС и котельных, а также 30 сетевых насосов ПНС.

Благоустройство

В 2021 году запланировано восстановить асфальтобетонное покрытие, поврежденное в результате проведения ремонтов, общей площадью 22,5 тысячи кв. м, затратив на это 25,7 млн рублей.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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