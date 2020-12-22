Жительница Барнаула рассказала о жестком досмотре охранниками одного из магазинов

Жительница города в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказала о жестком досмотре охранниками одного из городских супермаркетов. По словам женщины, ее заподозрили в краже.

"Все товары, которые были у меня, я оплатила и уже хотела выйти из магазина, но тут меня дернул за руку охранник и начал орать на меня: "Стойте! не дергайтесь! Вы вышли за линию касс с неоплаченным товаром". Далее он начал хватать меня за руки, причиняя мне боль. К нему присоединились еще два человека из охраны. Я кричала, что мне больно! Отпустите меня! Я все оплатила, но он смотрел мне в глаза и продолжал, сжимая мне руку, дергать меня. У меня несколько вопросов: что такое линия кассы и как это понимать!? Им показалось, а у меня синяк на 1/4 руки!" – написала девушка.

Позднее сотрудники охраны посмотрели записи с камер и поняли, что горожанка ничего не воровала. Задержанную отпустили, но, по ее словам, заставили написать расписку о том, что она не имеет претензий к магазину.