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Новости

Жительница Барнаула рассказала о жестком досмотре охранниками одного из магазинов

, ИА "Амител"
После инцидента у нее на руке остался большой синяк
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Жительница города в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказала о жестком досмотре охранниками одного из городских супермаркетов. По словам женщины, ее заподозрили в краже.

"Все товары, которые были у меня, я оплатила и уже хотела выйти из магазина, но тут меня дернул за руку охранник и начал орать на меня: "Стойте! не дергайтесь! Вы вышли за линию касс с неоплаченным товаром". Далее он начал хватать меня за руки, причиняя мне боль. К нему присоединились еще два человека из охраны. Я кричала, что мне больно! Отпустите меня! Я все оплатила, но он смотрел мне в глаза и продолжал, сжимая мне руку, дергать меня. У меня несколько вопросов: что такое линия кассы и как это понимать!? Им показалось, а у меня синяк на 1/4 руки!" – написала девушка.

Позднее сотрудники охраны посмотрели записи с камер и поняли, что горожанка ничего не воровала. Задержанную отпустили, но, по ее словам, заставили написать расписку о том, что она не имеет претензий к магазину.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

22.12.2020 08:09
- гость -

Какой магазин? Почему не указываете? Страна должна знать своих "героев". Или это фейковая новость?

22.12.2020 08:14
- гость -

а у меня синяк на 1/4 руки!" – написала девушка.

ой вруша!!!!

22.12.2020 08:16
- гость -

Очередной бред.

22.12.2020 08:21
- гость -

Так в охрану и идут в основном люди с низким умственным развитием, ну или с ментовки поперли. Устроиться больше ни куда не могут, а власть (мнимую) иметь так хочется...
Это относится к молодняку, охранники в возрасте более адекватные и нормальные.

22.12.2020 08:25
- гость -

Некоторых таких охранников за административные нарушения приговаривают к общественно полезным работам и они снег убирают.

22.12.2020 08:27
- гость -


22.12.2020 08:16
- гость -
Сходите в "Маяк" на Космонавтов 8 и пообщайтесь с охранниками. Когда не взирая на ваш возраст этот молокосос будет с вами на "ты" разговаривать, вот тогда посмотрим, бред или нет!

22.12.2020 08:39
- гость -

22.12.2020 08:09
- гость -
Это Ашан на Власихинской.

22.12.2020 08:42
- гость -

нежные все стали
заставили написать расписку пистолетом угрожали? написала?

22.12.2020 08:46
- гость -

в Ашане реально странные охранники

22.12.2020 08:49
- гость -


22.12.2020 08:27
- гость -

Был в том маяке пару раз. Ни разу никто не докапывался.



22.12.2020 08:46
- гость -


Через день бываю в ашане в галактике. Что странного в охранниках?

22.12.2020 08:53
Татьяна

Вот реально, для какой цели такие новости освещать, если нет никакой подтвержденной информации - ни какой магазин, ни причин почему все таки охранник остановил именно эту девушку, вообще какая то никчемная информация, лишь бы занять место на страничке, если хотели очернить магазин, ну тогда бы и писали где это произошло, а так, о чем проинформировали, непонятно!!!!

22.12.2020 09:05
- гость -

0853. Полностью согласен. В том и бред. Нет конкретики.

22.12.2020 09:06
- гость -

Новость - в какое-то время где-то что-то с кем-то случилось. Последствия какие-то.

22.12.2020 09:07
- гость -

22.12.2020 08:25
- гость -
Некоторых таких покупателей за воровство садят.

22.12.2020 09:08
- гость -

чёчё, синяк хотела засветить, "любимка" поставил

22.12.2020 09:25
- гость -

Тут походу 90% читающих одни охранники за своих полезли заступаться!

22.12.2020 09:38
- гость -

Нефиг было подписывать вмякие бумажки. Ехать надо было сразу в травму, снимать побои и уже там или от туда в отделение писать заявление в полицию. Охранники никаких прав не имеют, только задержать до приезда Подиции, тем более никакого личного досмотра, это могут делать только сотрудники Полиции в присутствии понятых. И если вы женщина, то только женщина сотрудник полиции.

22.12.2020 09:40
- гость -

Какая нафик расписка? Все решилось бы звонком в 02,зафиксировав превышение полномочий охраны, и 03,зафиксировав нанесение телесных.

22.12.2020 09:43
- гость -

в общем просто вброс, никаких доков нет

22.12.2020 09:52
- гость -

В Маяке там интересные типы, это да. Напялил маску по самые глаза, как пес в наморднике, и всех ходит заставляет так же натянуть, может он пример с нашего мэра взял?! что бы с глазами закрывала? Не знаю, но реально позабавили. Так и хочется сказать "Заставь дурака богу молится он и лоб разобьет"

22.12.2020 09:55
гость

Ваще фигня какая-то, при чем здесь камеры, когда в пакете продукты и чек. И потом, конечно же охрана в магазинах (и не только), оставляет желать лучшего, но так туда и идут работать те, кого уже никуда не берут. Пусть вызывают полицию, понятых и досматривают. А потом иск в суд.

22.12.2020 10:15
- гость -

0938.Могла бы заработать и охранников проучить.

22.12.2020 10:20
- гость -

В "Огнях" на входе охранник есть- явная неадеквашка. Мне, если честно, просто лень связываться было- ограничился словесной перепалкой. Но других людей жалко. Прямо на входе начинаются хамские высказывания по поводу приходящих в магазин покупателей. Администрация, если читаете, примите меры.

22.12.2020 10:33
- гость -

рассказала о жестком досмотре охранниками

судя по новости досмотра не было
а по хорошему надо было полиционеров вызывать и составлять протокол о превышении должностных полномочий охранников...

22.12.2020 10:57
гiсть

гость 10:20, в Огнях сдается мне не совсем простые охранники. берегите здоровье, не связывайтесь

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