Жительница Барнаула "умыла" в снегу девятилетнего обидчика дочери

Девятилетний мальчик попал снежком в лицо своей сверстнице и не смог скрыться от гнева ее матери, сообщили amic.ru в судебным участке № 6 Железнодорожного района Барнаула.

"Возмущенная мама решила отомстить обидчику своей дочери по принципу "око за око, зуб за зуб", для чего подошла к ребенку, желая "умыть" его в снегу, – рассказала представитель судебной инстанции. – В результате данных действий у ребенка на лице образовался кровоподтек, не причинивший вреда здоровью".

В результате дело дошло до суда. Судья признал женщину виновной в побоях и обязал ее выплатить 5 тысяч рублей штрафа.

Подсудимая согласилась с вердиктом, пояснив, что не хотела причинять ребенку вред, а только проучить его и дать понять, что он поступил плохо.