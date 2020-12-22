Жительница Барнаула "умыла" в снегу девятилетнего обидчика дочери

Девятилетний мальчик попал снежком в лицо своей сверстнице и не смог скрыться от гнева ее матери, сообщили amic.ru в судебным участке № 6 Железнодорожного района Барнаула.
"Возмущенная мама решила отомстить обидчику своей дочери по принципу "око за око, зуб за зуб", для чего подошла к ребенку, желая "умыть" его в снегу, – рассказала представитель судебной инстанции. – В результате данных действий у ребенка на лице образовался кровоподтек, не причинивший вреда здоровью".
В результате дело дошло до суда. Судья признал женщину виновной в побоях и обязал ее выплатить 5 тысяч рублей штрафа.
Подсудимая согласилась с вердиктом, пояснив, что не хотела причинять ребенку вред, а только проучить его и дать понять, что он поступил плохо.
Комментарии
Ну и поколение! Как же мы играли в снежки, и в лицо прилетало и ни у кого не было мысли жаловаться, да и родители адекватные были
22.12.2020 14:59
Гость
Ну и поколение! Как же мы играли в снежки, и в лицо прилетало и ни у кого не было мысли жаловаться, да и родители адекватные были
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Всякие были и тогда. А родители (и бабушки) могли и за уши отодрать обидчика своего ребенка.
Ее саму надо в унитазе умыть дуру.
Мальчишки должны понимать, что за свои поступки нужно отвечать, а обижать девочек это не доблесть, а подлость...
Если мальчишка кинул снежок в лицо девочки специально, то ответ мамаши абсолютно адекватный и правильный.
Если снежок попал в лицо случайно, по неосторожности, то ответные действия мамаши однозначно неправильные, а решение суда справедливое.
Мальчишки должны понимать, что за свои поступки нужно отвечать, а обижать девочек это не доблесть, а подлость..
а кидаться взрослой тетьке на ребенка-это доблесть?
или только мальчишки с детства все понимать должны,а взрослые истеричные пмсницы ничего понимать не должны?онижедевочки до старости?
22.12.2020 16:06
- гость -
Дык, никто, кроме Вас о доблести тётки и не заговаривал!
Девочки сейчас берегов не знают и хулиганистей мальчишек зачастую. А пацаны должны с малолетства привыкать быть под каблуком, ведь "обижать девочек нельзя".
разное бывало...
но я была очень горда тем, что батя отвесил нехилый пинок балбесу, который мне на демонстрации спецом красивый шарик лопнул.
однокласснице пацан сломал две руки, толкнул с лестницы, приходил ее отец и при всех его прессанул так, что тот заикался.
зато больше ни к кому не подходил.
мать у него одна его воспитывала, так и присел потом
ну снежок фигня. бывало ледышкой прилетало, потом этой же ледышкой и прикладываешь чтоб синяка не было, а то от матери влетит за фигнал
опять будет: как так ты же девочка, опять фигналы...
22.12.2020 16:55
- гость -
ну снежок фигня. бывало ледышкой прилетало, потом этой же ледышкой и прикладываешь чтоб синяка не было, а то от матери влетит за фигнал
опять будет: как так ты же девочка, опять фигналы...
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Я челкой и прядями волос прикрывала синяки и шишки от родителей и учителей а то прицепятся, откуда, да "как ты умудряешься!".
Никто не обижал, просто везде лазила, по деревьям, крышам гаражей. Иногда откуда-нибудь падала. Тогда это мелочью считалось среди детей.
У меня дочь тоже в первом втором классе обижали три одноклассника. Ну в третьем турником стала заниматься. В пятом в рельеф пошла в восьмом КМС по жиму штанги стала. На турнике подтягивается в 9 классе больше чем пацаны 11 классники. Ну теперь из 5 классов паралелиникто из пацанов не смеет ей даже хамить. Хотя она хрупкая. При росте 160 см . 48 кг.
все прямо такие белые и пушистые тут собрались, а наш 5 класс затравил новенькую морально и ей пришлось уйти в другую школу. сейчас стыдно, а тогда было весело. и все хотя бы раз в таком участвовали! а потом получаются колумбайны и крымские стрелки... очень сложная тема.