Ученые установили влияние лунного цикла на сон

Исследователи из США узнали, как естественные ритмы человека синхронизируются с фазами лунного цикла. Выяснилось, что небесное тело может влиять на сон людей.

В эксперименте приняли участие 750 человек разного возраста, из разных социальных групп и проживающих на разной территории. Оказалось, что вне зависимости от этих факторов все испытуемые тратили на сон одинаковое количество времени – в зависимости от модуляции Луны.

Специалисты установили, что циклы сна меняются в течение 29,5-дневного лунного цикла, предшествуя наступлению полной фазы. Она, по мнению ученых, оказалась наиболее интересной. В ночь перед полнолунием люди засыпали позднее и тратили на сон меньше времени, пишет ФАН.

Ранее в NASA рассказали, зачем изучать саму Луну. По словам главы космического агентства Джеймса Брайденстайна, освоение спутника Земли и создание там обсерваторий позволит находить обращающиеся вокруг других звезд планеты, на которых могут существовать внеземные цивилизации.