В Барнауле на площади Октября отказал светофор

Сотрудники Госавтоинспеции дежурят на наиболее проблемных участках дорог Барнаула, где из-за непогоды могут возникнуть аварийные ситуации, сообщили amic.ru в отделении пропаганды БДД городской ГИБДД.

Так, на площади Октября отказал светофор. В связи с этим инспекторы ДПС регулируют движение транспорта вручную. Ремонтом светофорного объекта занимаются специалисты.

Кроме того, дежурство осуществляется на подъеме проспекта Красноармейского, улицах Песчаной и Челюскинцева, перекрестке Попова – Гущина.

"Во избежание неприятных дорожных ситуаций Госавтоинспекция города Барнаула просит водителей и пешеходов быть взаимовежливыми, внимательными, строго соблюдать Правила дорожного движения", — рекомендовали водителям в ГИБДД.

Напомним, из-за неблагоприятной погоды в Алтайском крае перекрыли пять региональных дорог и одну федеральную.