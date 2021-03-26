Остановку и стоянку автомобилей ограничат на оживлённом участке в Барнауле

Остановку и стоянку автомобилей ограничат на улице Солнечная Поляна в Барнауле. Соответствующие дорожные знаки на одном из участков установят с 15 апреля, сообщает пресс-служба мэрии.

"В Барнауле с 15 апреля планируют работы по установке дорожных знаков, ограничивающих остановку и стоянку транспортных средств на ул. Солнечная Поляна, на подходе к пересечению с Павловским трактом при движении от ул. Взлётной", – говорится в сообщении.

Там пояснили, что мера необходима для обеспечения безопасности дорожного движения и повышения пропускной способности участка. Водителей попросили с пониманием отнестись к будущему ограничению.

Ранее сообщалось, что в Барнауле к концу октября установят пять новых камер контроля перекрёстка. Комплексы появятся в местах концентрации ДТП и будут фиксировать факты нарушения правил дорожного движения.