В Барнауле запустят 14 сезонных автобусных маршрутов

С 17 апреля в Барнауле начнут работать 14 сезонных садоводческих маршрутов. Об этом рассказали в пресс-центре мэрии.

В будние дни их будут обслуживать 25 единиц автобусов, в выходные и праздничные даты число транспорта увеличат до 32 единиц.

"В городском комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи отметили, что вместо закрытого маршрута № 126 обслуживание направления будет осуществлять автобусный маршрут № 119 с сохранением интервала движения и расписания", – говорится в сообщении.

С полным расписанием временных маршрутов можно ознакомиться на официальном сайте города.