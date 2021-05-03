Полиция арестовала закладчика с героином в Барнауле

Сотрудники задержали ранее судимого 35-летнего мужчину со свертками героина. При себе у "закладчика" было 1,78 грамм, расфасованных по восьми "закладкам".
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, дома у мужчины нашли десят шприцов и полиэтиленовый пакет с остатками вещества. Также полицейские установили места тайников-закладок и изъяли из них четыре свертка, в которых находилось 1,22 грамма героина.
Как объяснил мужчина, он являлся сотрудником интернет-магазина и таким образом собирался продать запрещенные вещества.
Против барнаульца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение наркотических средств"), а также по ч. 3 ст. 228.1 ("Незаконные производство, сбыт наркотических средств, совершенные в значительном размере"). Подозреваемый находится под стражей.
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