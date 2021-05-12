Губернатор Виктор Томенко рассказал, как провёл свой день рождения. Глава региона взял выходной в счёт отпуска и отпраздновал 50-летний юбилей в кругу семьи.
"С супругой уже встретили дочь, сегодня утром позвонили наши родители. Спасибо, дорогие мои, что вы у нас есть! Приятно принимать поздравления от родных и друзей, многих из которых знаю очень давно", – написал Томенко в своём Instagram.
Губернатор искренне поблагодарил всех за добрые поздравления и тёплые слова. Кроме того, он опубликовал серию фотографий из своей молодости, где он запечатлён в кругу близких и даже на школьной скамье. Заметим, что снимки сделаны ещё на плёночный фотоаппарат, а некоторые из них – чёрно-белые.
Напомним, что 12 мая 2021 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко отмечает юбилейный день рождения – ему исполняется 50 лет. Редакция amic.ru поздравляет главу региона с "круглой" датой.
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