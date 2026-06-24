Три поколения за одним станком. Как семья в Барнауле создает уникальные изделия из дерева

Семья Рыбалко уже более десяти лет создает изделия из дерева. Идеи для новых товаров им подсказывают клиенты и собственные дети

24 июня 2026, 07:55, Вячеслав Кондаков

Анна Рыбалко / Фото: мастерская "Домашкино 22"

Когда в семье Рыбалко появился первый небольшой лазерный станок, никто не думал, что спустя годы домашнее увлечение превратится в полноценную мастерскую. Сегодня их семейный проект известен многим посетителям ярмарок и фестивалей Алтайского края. Барнаульцы делают шкатулки, часы, медальницы, топперы, свадебный декор, сувениры и десятки других изделий из дерева. В работе участвуют сразу несколько поколений семьи, а идеи для новых товаров нередко подсказывают сами покупатели.

Все началось с подарка

Несколько лет назад отцу семьи подарили деревянный магнит. Небольшой сувенир настолько заинтересовал его, что вскоре он начал изучать ролики в интернете о работе с деревом и лазерной резке. После этого в доме появился первый небольшой станок.

«Помню, его привезли в квартиру буквально накануне 8 Марта. Мы смотрели на него и не понимали, что будет дальше. Но стало интересно попробовать», — вспоминает Анна Рыбалко.

Первыми изделиями были брелоки, линейки, салфетницы и небольшие шкатулки. Уже через несколько месяцев семья приобрела более серьезное оборудование. Появились первые заказы, а вместе с ними — необходимость осваивать графические программы, учиться создавать макеты и разбираться в особенностях работы с деревом.

«Тогда мы брались практически за все: медали, сувениры, подарки, декоративные изделия. Мы были самоучками, учились буквально на ходу», — рассказывает Анна.

Из кинотеатра и автотоваров — в ремесло

Работы мастерской "Домашкино 22"

Вскоре члены семьи Рыбалко полностью посвятили себя новому бизнесу. До этого Анна работала менеджером по репертуару в кинотеатре, а ее супруг Сергей занимался продажей автомобильных аксессуаров. Все изменилось во время декретного отпуска.

«Я тогда сказала свекру: осваивай станок, а я помогу. Так постепенно все и закрутилось», — вспоминает предпринимательница.

Первые фотографии работ появились в социальных сетях. Реакция оказалась неожиданно теплой. Люди начали интересоваться изделиями, делать заказы и советовать мастерскую знакомым.

Сегодня в ней работают сразу четыре взрослых члена семьи. Помогают и дети. Сын Степан с детства наблюдает за работой родителей и уже предлагает собственные идеи.

«Он художник. Подсказывает нам, что интересно детям его возраста. Мы к этому прислушиваемся», — говорит Анна.

По ее словам, работа нескольких поколений под одной крышей требует терпения и умения договариваться.

«Нужно слышать друг друга. У каждого свое мнение, но именно в этом и сила семейного дела», — уверена она.

Конечно, споров избежать не получается. Приходится иногда обсуждать, в какой цвет покрасить изделие и как лучше оформить заказ.

Советы от клиентов

Многие популярные товары появились благодаря идеям самих покупателей. Например, однажды посетители ярмарки попросили сделать более вместительную деревянную купюрницу. Так появилась шкатулка с надписью "Заначка", которая быстро стала одним из самых востребованных изделий. Большой популярностью пользуются медальницы для юных спортсменов. Их делают индивидуально для футболистов, фигуристов, баскетболистов и представителей других видов спорта. Заказывают и свадебную продукцию: фамильные гербы, декоративные монограммы, памятные таблички и сувениры.

Свою продукцию семья Рыбалко продвигает на уличных фестивалях. На первое городское мероприятие семья вышла всего с одним столом, на котором разместили весь ассортимент. Сейчас же стол "богаче".

Помимо готовых изделий, мастерская проводит мастер-классы для детей, участвует в ремесленных фестивалях и регулярно представляет свою продукцию на крупных городских праздниках.

«Ярмарки дали нам очень многое. Там мы напрямую общаемся с людьми и понимаем, что им действительно интересно», — уверена предпринимательница.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.