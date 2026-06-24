Три поколения за одним станком. Как семья в Барнауле создает уникальные изделия из дерева
Семья Рыбалко уже более десяти лет создает изделия из дерева. Идеи для новых товаров им подсказывают клиенты и собственные дети
24 июня 2026, 07:55, Вячеслав Кондаков
Когда в семье Рыбалко появился первый небольшой лазерный станок, никто не думал, что спустя годы домашнее увлечение превратится в полноценную мастерскую. Сегодня их семейный проект известен многим посетителям ярмарок и фестивалей Алтайского края. Барнаульцы делают шкатулки, часы, медальницы, топперы, свадебный декор, сувениры и десятки других изделий из дерева. В работе участвуют сразу несколько поколений семьи, а идеи для новых товаров нередко подсказывают сами покупатели.
Все началось с подарка
Несколько лет назад отцу семьи подарили деревянный магнит. Небольшой сувенир настолько заинтересовал его, что вскоре он начал изучать ролики в интернете о работе с деревом и лазерной резке. После этого в доме появился первый небольшой станок.
«Помню, его привезли в квартиру буквально накануне 8 Марта. Мы смотрели на него и не понимали, что будет дальше. Но стало интересно попробовать», — вспоминает Анна Рыбалко.
Первыми изделиями были брелоки, линейки, салфетницы и небольшие шкатулки. Уже через несколько месяцев семья приобрела более серьезное оборудование. Появились первые заказы, а вместе с ними — необходимость осваивать графические программы, учиться создавать макеты и разбираться в особенностях работы с деревом.
«Тогда мы брались практически за все: медали, сувениры, подарки, декоративные изделия. Мы были самоучками, учились буквально на ходу», — рассказывает Анна.
Из кинотеатра и автотоваров — в ремесло
Вскоре члены семьи Рыбалко полностью посвятили себя новому бизнесу. До этого Анна работала менеджером по репертуару в кинотеатре, а ее супруг Сергей занимался продажей автомобильных аксессуаров. Все изменилось во время декретного отпуска.
«Я тогда сказала свекру: осваивай станок, а я помогу. Так постепенно все и закрутилось», — вспоминает предпринимательница.
Первые фотографии работ появились в социальных сетях. Реакция оказалась неожиданно теплой. Люди начали интересоваться изделиями, делать заказы и советовать мастерскую знакомым.
Сегодня в ней работают сразу четыре взрослых члена семьи. Помогают и дети. Сын Степан с детства наблюдает за работой родителей и уже предлагает собственные идеи.
«Он художник. Подсказывает нам, что интересно детям его возраста. Мы к этому прислушиваемся», — говорит Анна.
По ее словам, работа нескольких поколений под одной крышей требует терпения и умения договариваться.
«Нужно слышать друг друга. У каждого свое мнение, но именно в этом и сила семейного дела», — уверена она.
Конечно, споров избежать не получается. Приходится иногда обсуждать, в какой цвет покрасить изделие и как лучше оформить заказ.
Советы от клиентов
Многие популярные товары появились благодаря идеям самих покупателей. Например, однажды посетители ярмарки попросили сделать более вместительную деревянную купюрницу. Так появилась шкатулка с надписью "Заначка", которая быстро стала одним из самых востребованных изделий. Большой популярностью пользуются медальницы для юных спортсменов. Их делают индивидуально для футболистов, фигуристов, баскетболистов и представителей других видов спорта. Заказывают и свадебную продукцию: фамильные гербы, декоративные монограммы, памятные таблички и сувениры.
Свою продукцию семья Рыбалко продвигает на уличных фестивалях. На первое городское мероприятие семья вышла всего с одним столом, на котором разместили весь ассортимент. Сейчас же стол "богаче".
Помимо готовых изделий, мастерская проводит мастер-классы для детей, участвует в ремесленных фестивалях и регулярно представляет свою продукцию на крупных городских праздниках.
«Ярмарки дали нам очень многое. Там мы напрямую общаемся с людьми и понимаем, что им действительно интересно», — уверена предпринимательница.
Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.
09:32:43 24-06-2026
Дерево - живое, его нельзя жечь лазером, из дерева уходит душа.
09:46:46 24-06-2026
Гость (09:32:43 24-06-2026) Дерево - живое, его нельзя жечь лазером, из дерева уходит ду...
Я дерево.А ты другое дерево.)
11:36:41 24-06-2026
146 % что изображения, нанесенные на дерево - ворованные.
15:10:39 24-06-2026
Ну и что? Все репродукции это тоже копии ну и что? Мы все в джинсах ходим, обувь одинаковая, еда, машины и квартиры. Они на луну должны лететь, чтобы что?
15:19:58 24-06-2026
согласен дерево самое экологичное и живое. Спальня царицы Нефертити была облицована кедром. И это позвололо ей сохранять молодость и красоту