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Мэрия Барнаула предложила два варианта дольщикам ЖК "Парковый"

, ИА "Амител"
Камнем преткновения стала подземная парковка
Фото: barnaul.org

Фото: barnaul.org

Глава Барнаула Вячеслав Франк в очередной раз встретился с дольщиками долгостроя ЖК "Парковый". Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Особенно острым вопросом стала подземная парковка, от которой могли отказаться из-за недостатка средств и необходимости быстрее ввести дом в эксплуатацию.

Многие дольщики остались этим недовольны и призвали власти и застройщика в лице компании "Барнаулкапстрой" не отступать от изначального проекта. Мэрия снова предложила компромиссные варианты.

"Дольщикам предложено рассмотреть два варианта завершения строительства всего жилого комплекса: строительство с надземной парковкой, либо с подземной, но уменьшенной до 72 мест, – заявил Франк. – Такие варианты предложены для ускорения ввода третьей блок-секции, сдача которой позволит уменьшить кредитную нагрузку на "Барнаулкапстрой", что, в свою очередь, позволит завершить строительство всего жилого комплекса. В ближайшие дни будут проработаны оба варианта. Наша цель – достроить дома и предоставить людям квартиры".

Напомним, проблемы у "Барнаулкапстроя" начались в 2017 году, когда ему поручили достраивать дома обанкротившегося "Стройгаза". Весной 2020 года компания заморозила строительство ЖК "Парковый" (ул. Парковая, 71) и "Клевер-парк" (на ул. Советской Армии, 83 и 83а). А уже в январе БКС остановил строительство на всех объектах и распродал перспективные участки. 

Дольщики жилого комплекса "Парковый" обратились к Виктору Томенко с просьбой спасти "Барнаулкапстрой", который оказался на грани банкротства. Дело в том, что дома возводят по проектному финансированию, то есть средства на стройку выделяет банк, а деньги дольщиков лежат на счетах эскроу. Покупатели говорят, что они не хотят стать первыми в России "обманутыми" дольщиками по проектному финансированию и просят губернатора не допустить банкротства компании.

Сейчас жилой комплекс по адресу ул. Парковая, 71, возводит "Барнаулкапстрой" за счёт проектного финансирования ПАО "Сбербанк", денежные средства участников долевого строительства размещены на эскроу-счетах кредитной организации.

В начале июня 2021 года в администрации Барнаула прошло совещание по поводу строительства дома. Тогда глава "Барнаулкапстроя" Сергей Шумов сообщил, что работы близки к завершению. Замглавы администрации по градостроительству и земельным отношениям Андрей Фёдоров отметил, что власти и компания проводят работу по стабилизации финансового положения строительной компании. В частности, принято решение о продаже на торгах принадлежащей предприятию складской базы.

Для того чтобы ускорить процесс, нужно принять решение о необходимости строительства подземной парковки. БКС и Сбербанк готовы пойти на сокращение количества машино-мест.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

25.06.2021 13:57
- гость -

А вариант построить подземную парковку в полном объеме, но предложить выкупить сейчас все ещё свободные места жителям не рассматривается?
Может, наскребут по сусекам, потом перепродадут, если самим не понадобится

25.06.2021 14:09
Виктор

Варианты разумные. Но как будут выбирать из двух вариантов один? Собранием дольщиков?

25.06.2021 14:31
- гость -


25.06.2021 14:09
Виктор

Никак не будут, им это и не требуется. Сами выберут, затем перевыберут, а после и вовсе от неё откажутся, т.к. денег нет.

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