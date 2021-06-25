Мэрия Барнаула предложила два варианта дольщикам ЖК "Парковый"

Глава Барнаула Вячеслав Франк в очередной раз встретился с дольщиками долгостроя ЖК "Парковый". Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Особенно острым вопросом стала подземная парковка, от которой могли отказаться из-за недостатка средств и необходимости быстрее ввести дом в эксплуатацию.
Многие дольщики остались этим недовольны и призвали власти и застройщика в лице компании "Барнаулкапстрой" не отступать от изначального проекта. Мэрия снова предложила компромиссные варианты.
"Дольщикам предложено рассмотреть два варианта завершения строительства всего жилого комплекса: строительство с надземной парковкой, либо с подземной, но уменьшенной до 72 мест, – заявил Франк. – Такие варианты предложены для ускорения ввода третьей блок-секции, сдача которой позволит уменьшить кредитную нагрузку на "Барнаулкапстрой", что, в свою очередь, позволит завершить строительство всего жилого комплекса. В ближайшие дни будут проработаны оба варианта. Наша цель – достроить дома и предоставить людям квартиры".
Напомним, проблемы у "Барнаулкапстроя" начались в 2017 году, когда ему поручили достраивать дома обанкротившегося "Стройгаза". Весной 2020 года компания заморозила строительство ЖК "Парковый" (ул. Парковая, 71) и "Клевер-парк" (на ул. Советской Армии, 83 и 83а). А уже в январе БКС остановил строительство на всех объектах и распродал перспективные участки.
Дольщики жилого комплекса "Парковый" обратились к Виктору Томенко с просьбой спасти "Барнаулкапстрой", который оказался на грани банкротства. Дело в том, что дома возводят по проектному финансированию, то есть средства на стройку выделяет банк, а деньги дольщиков лежат на счетах эскроу. Покупатели говорят, что они не хотят стать первыми в России "обманутыми" дольщиками по проектному финансированию и просят губернатора не допустить банкротства компании.
Сейчас жилой комплекс по адресу ул. Парковая, 71, возводит "Барнаулкапстрой" за счёт проектного финансирования ПАО "Сбербанк", денежные средства участников долевого строительства размещены на эскроу-счетах кредитной организации.
В начале июня 2021 года в администрации Барнаула прошло совещание по поводу строительства дома. Тогда глава "Барнаулкапстроя" Сергей Шумов сообщил, что работы близки к завершению. Замглавы администрации по градостроительству и земельным отношениям Андрей Фёдоров отметил, что власти и компания проводят работу по стабилизации финансового положения строительной компании. В частности, принято решение о продаже на торгах принадлежащей предприятию складской базы.
Для того чтобы ускорить процесс, нужно принять решение о необходимости строительства подземной парковки. БКС и Сбербанк готовы пойти на сокращение количества машино-мест.
Комментарии
А вариант построить подземную парковку в полном объеме, но предложить выкупить сейчас все ещё свободные места жителям не рассматривается?
Может, наскребут по сусекам, потом перепродадут, если самим не понадобится
Варианты разумные. Но как будут выбирать из двух вариантов один? Собранием дольщиков?
25.06.2021 14:09
Виктор
Никак не будут, им это и не требуется. Сами выберут, затем перевыберут, а после и вовсе от неё откажутся, т.к. денег нет.