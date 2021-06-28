Россиянин полгода избивал новорожденную дочь за плач

Житель Смоленской области полгода бил новорожденную дочь за громкий плач, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, "злоупотребляющий спиртными напитками" 33-летний житель Новодугинского района "систематически наносил побои своей шестимесячной дочери" с декабря прошлого года.

"Столь жестокие "методы воспитания" он применял из-за громкого плача ребенка", — отмечают в ведомстве.

Мужчину задержали и возбудили против него уголовное дело по статье "Истязание". Сейчас ему выбирают меру пресечения. Помимо этого, следователи изучают условия проживания и воспитания пострадавшего ребенка и других детей в семье.