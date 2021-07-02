"Росводоканал Барнаул" запускает традиционную акцию "Кубометры в подарок"

"Росводоканал Барнаул" объявляет о старте традиционной акции "Кубометры в подарок", которая продлится с 1 июля 2021 года по 20 января 2022 года. Среди ответственных абонентов будут разыграны 1100 кубометров воды.

"Акцию мы проводим уже третий год подряд, и она становится доброй традицией. Условия очень просты - нужно лишь своевременно оплачивать услуги барнаульского водоканала в течение второго полугодия и не иметь долгов перед предприятием", — рассказала коммерческий директор "Росводоканал Барнаул" Татьяна Колганова.

Итоги подведут с помощью генератора случайных чисел в конце января следующего года. 110 абонентов-победителей получат по 10 призовых кубометров холодной воды. Приз зачислят в рублевом эквиваленте на лицевые счета выигравших абонентов.

Татьяна Колганова добавила, что акция проводится в качестве поощрения ответственных абонентов, ведь своевременная оплата услуг водоснабжения и водоотведения очень важна для предприятия. Полученные средства идут, в том числе, на плановые ремонтные работы, которые позволяют минимизировать количество повреждений на сетях.