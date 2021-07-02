25-летний мужчина в голубой рубахе без вести пропал в Барнауле

Фото: "Лиза Алерт"

Поисковый отряд "Лиза Алерт" объявил о пропаже 25-летнего барнаульца Мусанова Вячеслава Евгеньевича. В последний раз его видели в микрорайоне Спутник 1 июля.

Согласно информации, размещенной в паблике организации, мужчина ростом 178 см, нормального телосложения, с русыми короткими волосами и серо-зелеными глазами. Был одет в голубую рубашку, темно-серые брюки и серые сандалии.

Любую информацию о местонахождении Мусанова Вячеслава можно сообщать по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112. К участию в поисках призывают добровольцев.