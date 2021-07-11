В Барнауле прошла серия пикетов против обязательной вакцинации

Фото: vk.com/incident22

На площади Свободы в Барнауле прошла серия одиночных пикетов против принудительной вакцинации. Снимки опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

Напомним, власти Барнаула отозвали разрешение на пикет. Решение объяснили введением новых ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Однако его участники решили обойти запрет, дистанцируясь друг от друга и в гордом одиночестве постоять с плакатом.

Один из участников даже посвятил свой плакат объяснению, что собрание меньше 50 человек не считается массовым мероприятием.

Ранее организаторы пикета объяснили свои мотивы. По их словам, "руководство некоторых компаний возомнило себя губернаторами и у себя в организациях пытается заставить целые коллективы вакцинироваться".

Они подчеркнули, что вместо принуждения необходимо ввести дополнительное стимулирование тех, кто принял решение поставить прививку.

Также активисты призывают наиболее полно информировать людей о всем, что касается вакцины и "не создавать истерии про опасные зарубежные вакцины", которая, по их мнению, снижает доверие в том числе и к отечественной.