Жириновский пообещал тюремное заключение для антипрививочников

Владимир Жириновский заявил о скором ужесточении законодательства и введении наказания относительно россиян, которые отказываются прививаться от коронавируса. По словам политика, после выборов Госдума примет законы, которые позволят отправлять в тюрьму антипрививочников.
"Если человек, у которого обнаружен коронавирус, имел контакты с кем-то, и кто-то из этих людей заболел – все, тюрьма, ибо вы заразили", – цитирует ura.ru слова лидера ЛДПР.
По словам Жириновского, те, кто отказываются от прививок, рано или поздно сделают их. В противном случае, они будут заражаться и умирать, считает политик.
Комментарии
Сам наверное импортной привился, не?
очень правильно мужик говорит
А в нескольких крупных городах Франции десятки тысяч людей вышли на митинги против вакцинации и более широкого применения в стране санитарного сертификата.
Кстати,глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид заразился ковидом после двух прививок.И заразился он от любовницы так как не соблюдали социальную дистанцию.
Это понятие возникло при крепостном праве.
Зачем вообще Жириновский и его партия стране?
Старый еврей жирик своей партейке "банных мальчиков" перед выборами нагадил
С чего бы второй от первого заразился? Мест других мало? Или они могли одновременно от третьего подхватить. А еще юрист.
Может наоборот голосов добавил
В Китае вакцинировали почти 100 % населения без всяких медотводов. Или у них вакцина такая хорошая, что медотводов от нее нет, или правящие коммунисты сработали по методу Жирика
18.07.2021 08:00
знакомый
А кормить то их на Ваши налоги будут. Следовательно с вас, с привитых увеличат поборы на содержание антипрививочников! Радуйтесь!
18.07.2021 09:18
гость
У них власть не врет людям и работает на благо своего народа. Поэтому и народ доверяет власти. У нас же все наоборот. Власть врет людям, работает на благо власть имущим. Народ не доверяет власти. Лживая власть принуждает делать прививку... Ну и какое доверие к прививке?
Не знаю, с каких налогов в Китае антипрививочников в тюрьме кормят, наверное там такая хорошая вакцина и такая плохая тюрьма, что антипрививочники выбрали вакцину. В Китая в тюрьмах наверное работают и сами себя окупают. У нас не так, у нас наоборот плохая вакцина, но хорошая тюрьма, поэтому они лучше сядут. У нас тюрьмы сами себя не окупают, там мало кто работает
18.07.2021 09:27
- гость -
У них власть не врет людям и работает на благо своего народа.
Да кто спорит, одно дело когда правдивая власть принуждает к прививке, другое дело, когда лживая. В Китае против правдивой власти всякие уйгуры выступали, но против прививки даже не пикнули, потому что власть им правдиво и убедительно объяснила, как им будет хорошо после прививки. А у нас, как только лживую власть скинут, сразу все побегут прививаться, новая правдивая власть их будет хорошо прививать
А если прививочный заразил кого то? Кому тюрьма, привитые также болеют и также заражают
Только что на сайте официальная статистика коронавируса.
Израиль –вакцинированы 66,34%. За последние сутки заболели 830 человек.
Китай – вакцинировались 43,21%. За последние сутки заболел 31 человек.
Мне интересно, это прививка вызывает такую агрессию? Почему привитые люди такие агрессивные и злобные? Вам то чего боятся? Вы же привились и защищены! Должны ходить и радоваться, а вы наоборот - злые. Злость и зависть гложит? Ну так завидуйте молча!
кто такой у них вася власов
Привитые злые потому, что их нагнули и они хотят, чтобы другие тоже были опущены, чтобы они не чувствовали свою ущербность.
У меня родственник, пока не ставил прививку, был нормальным человеком. И в одно прекрасное утро он решил привиться... Все, человека как подменили! Всем, кто не привился выносит мозг нотациями, что они такие плохие и не заботятся о своем здоровье и здоровье близких. Смотрит все новости про вирус...
Если только сначала принять закон, что если в прививке окажется не то, что заявлено и она причинит хоть какойто вред - то тюрьма лет на 15 минимум!
Новые ИК строить будут? Когда уже закончится этот ковидный флэш моб?
Зы: Кто там в 90-е хотел свобод и демократий, хлебайте половником
Надо официально разрешить всем желающим не ставить прививки.
Только для этого надо всего лишь одну неделю отработать в ковидном госпитале санитаром.
Я вот одного не понимаю, если растет кол-во заболевших, какого рожна открывают границы, разрешают свободное передвижение между регионами, не отменяют полностью зрелищные мероприятия и тд и тп.
18.07.2021 10:45
- гость -
Надо официально разрешить всем желающим не ставить прививки.
Только для этого надо всего лишь одну неделю отработать в ковидном госпитале санитаром.
Дeильнee предложения и не придумать, послать на смерть тех кто хочет жить именно тем способом которого они боятся! Первая премия ваша! Доктор Менгеле случайно не ваш родственник или может Сиро Иси? Явно кто-то из них!
Великобритания отказалась от массовой вакцинации подростков, у нас наоборот запугивание началось.
Стар стал.. совсем чуйку потерял. Раньше шли за ним, а теперь - фигушки
18.07.2021 11:30
- гость -
Не хотят ставить прививки в основном те, кто уже переболел. Вот вы почему себе от ветрянки прививку не ставите? Поопаснее ковида переболеть ее во взрослом состоянии.
У одних людей сын умер от передохировки наркотиков.
Но они для сохранения лица везде твердят что умер после прививки.
И такая ложь разносится ...
Тока в Израиле чего-то смертность у привитых неожиданно расти стала. Да и заболеваемость как-то не особо падает, чисто статистически, как у нас перед последней волной (кто ж ее нагоняет).
18.07.2021 11:36
- гость -
Это не ложь. Ложь - это совсем другое, и в других масштабах. Представляете, какие люди стали, они не доверяют этой вакцине (читайте властьимущим) настолько, что даже смерть от ковида им не страшна. Так скоро дождемся бессмысленного и беспощадного. Вот это реально страшно.
11:36 к сожалению единичные случаи смерти от прививки есть, т.е. в день когда поставили прививку или через неделю, не ложь, но конкретно, что от прививки никто смерть не фиксирует, как доказать?! А так коллеги поставили, живы, но и с ковидом не факт, что встречались. Я против вакцинации детей и подростков именно от короновируса, вот вообще против. Они его легко переносят, иммуннет молодой, пусть сам справляется, суть прививки облегчить болезнь, а не остановить ковид.
Населению этой страны открыто запретили высказывать свое недовольство: запрет на всякие митинги, оскорбление власти и т.д и т.п. Это параллельно с падением доходов, недоступностью качественного образования и медицины, невозможностью отдохнуть и прочие предпосылки. При этом люди видят, что у другой малочисленной части живущих на этой территории (1-2%) другой мир, другая реальность, совершенно другие возможности. И на их стороне силовики . Так что для огромной части людей отказ от прививки - это открытый ПРОТЕСТ. Прям вот все отказавшиеся темные и необразованные, рьяные антипрививочники в принципе?! Может, просто думающие?
18.07.2021 11:51
- гость -
Странный протест в пику власти противопоставлять свое здоровье.Какие же это "думающие"???
Требовать от Жириновского соблюдения закона, здравого смысла?
Только имейте ввиду, что в России приняты такие законы,что требовать соблюдения закона стало незаконным.
18.07.2021 12:03
- гость -
Вот представляете, до такой степени доведенное население. Кроме того, если человек болел, нафига ему прививаться? А дискриминация по привитости? А угрозы в отказе в плановой медпомощи (при более страшных и неизлечимых болячках в помощи не отказывают). А почему волна понеслась с началом вакцинации? Сами же признали, что прививка не спасает от заражения, а только облегчает течение. Что привитые очень даже и разносчики, если все же болеют. У людей много и вопросов и претензий. Тут места не хватит писать. Моя позиция: прививка должна быть избирательна, и применяться только по показаниям, только индивидуальный подход, предварительные бесплатные анализы на антитела.
18.07.2021 12:13
- гость -
Моя позиция - избирательностью прививок пандемию не остановить.Прививать всех поголовно, как в старые, добрые времена.
Если при советской власти шли и прививались добровольно-принудительно, то это было проявление доверия к власти.
Сейчас, когда не хотят прививаться - это проявление недоверия к власти и всему, что она творит.
18.07.2021 12:24
- гость -
Я пока вижу, что, как только началась массовая вакцинация, тут же новую волну объявлять пришлось. Совпадение?
18.07.2021 12:27
САДОВОД, да нет конечно.Это не проявление недоверия к власти, а полное отсутствие самодисциплины.Распоясались одним словом.
18.07.2021 12:37
- гость -
А так же отсутствие денег, медицины, образования, перспектив.
Жириновский себе приговор произнёс, сам себя кастрировал. Не голосуем за ЛДПР
18.07.2021 12:40
- гость -
Да ведь у лентяев-пессимистов разумеется нет, и не может быть ни образования,ни как следствие перспектив,а отсюда и денег.И медицина здесь бессильна.
18.07.2021 12:24
- гость -
В старые добрые времена прививали проверенными вакцинами. Испытания проводились годами.
А сейчас вам предлагают выступить в роли подопытных мышей.
18.07.2021 12:42
гость
Давно пора.
18.07.2021 12:45
- гость -
Эка вы передёргивает. Я знаю людей с блестящим (и не одним) образование, которые не могут работу по специальности найти. Это они, видимо, от лени много учились.
Сами же признали, что прививка не спасает от заражения, а только облегчает течение.
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Так тоже не факт, что облегчает. Это лишь голословные утверждения создателей отечественных вакцин.
18.07.2021 12:45
- гость -
Да, нам не повезло.У нас с вами нет этих самых годов.Но и ждать нельзя.Что же делать?Встать в третью позицию, и предпочесть гордо сдохнуть назло?Кому на зло?
18.07.2021 12:42
гость
Вообще, он житрый жук. Может, реально подустал, и вот так, технично, решил слиться.
12:37
А вы, как посмотрю, во всем доверяете власти и ни разу она вас не обманула?
Может напомнить, когда власть говорит одно, а делает совсем противоположное? Или уж не настолько провал в вашей памяти, что это надо делать?
Таким образом и сформировала недоверие ко всему, что делает, в том числе и к вакцинации.
Если в Израиле населения примерно в 4 раза больше, чем в крае, то делим 830/4.
То есть на 2,5млн приходится 207,5 зараженных в сутки. Примерно как у нас в крае.
18.07.2021 12:49
- гость -
А вот возьмем и назло выживем. Прабабки в гражданскую, бабки в отечественную, мы в 90-е выжили. Хороший такой запас прочности.
Почему привитые люди такие агрессивные и злобные? Вам то чего боятся? Вы же привились и защищены! Должны ходить и радоваться, а вы наоборот - злые.
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Ковид может серьезно влиять на психику - у инфицированных, переболевших пациентов наблюдаются такие симптомы, как галлюцинации, бред и другие нарушения восприятия. Кроме того, коронавирус способен повреждать ЦНС, из-за чего психические и невротические расстройства могут переходить в хроническую стадию - депрессию, и.т.д.
18.07.2021 12:47
- гость -
Помилуйте, сами себе противоречите.в 12-40 заявили, что у народа нет образования, и ни черта у них нет, и тут же-все как один с тремями образованиями???Есть безусловно частные несчастные случаи, но говорить за всех и вся - как минимум неразумно.Вы уж определитесь!(
В Китае 31 заболевший за сутки, а в РФ 25 тысяч. В Китае власти доверяют и не заражаются, а в РФ заражаются назло лживой власти
18.07.2021 12:56
- гость -
С логикой беда? Мне не 20, и окружению не 20. Как-то успели застать прежнюю систему образовательную. А вот как своих выучить - уже проблема. Много приходится заниматься дома самостоятельно.
18.07.2021 12:58
гость
А китайцы - честные и искренние люди? И статистика у меня их кристально-прозрачная?
18.07.2021 11:11
- гость -
18.07.2021 10:45
- гость -
Надо официально разрешить всем желающим не ставить прививки.
Только для этого надо всего лишь одну неделю отработать в ковидном госпитале санитаром.
послать на смерть тех кто хочет жить именно тем способом которого они боятся! Первая премия ваша! Доктор Менгеле случайно не ваш родственник или может Сиро Иси? Явно кто-то из них!
Так и есть, главное насилие. Забота о Здоровье, только предлог. Если заменить «антипрививочник» на «русский», то гидные бандеровцы получатся. Хоть сейчас на Донбасс отправляй карать.
Люди будет добрее друг к другу.
18.07.2021 12:56
- гость -
В основном, сейчас способен обеспечить себе более-менее на жизнь кто торгует (работает в торговле), или имеет возможность приворовывать (обманывать). Честно зарабатывают единицы.
В США и Китае много привитых, потому что народ доверяет демократам и коммунистам
18.07.2021 12:51
САДОВОД, и снова нет.Как можно во всем доверять будь то власти, или еще кому либо?Я привык доверять только себе.И в то же время я верю специалистам.Конечно не инетным всенаучным "академикам", а истинным спецам.
18.07.2021 13:02
- гость -
Ну не более лживые, чем все остальные. Кто сказал, что русские честнее китайцев?
18.07.2021 13:07
гость
Вы совершенно правы. И я нашей статистике не доверяю.
Может ему подскажут, что он сморозил глупость и он скажет, что его не так поняли? Или он настолько оборзел, что глупости это его конек и на этом его партия и держится?
Ну вот в сентябре и посмотрим, глупость он сморозил или нет. Справедливоросы морозят, что пенсионный возраст назад вернуть надо, кто то считает, что это глупость. Но в сентябре должно быть видно, как считает большинство. Если будет подавляющее большинство, то и фальсификации не помогут
18.07.2021 13:09
- гость -
Поэтому и получается, что если по нашей статистике у нас 25 тысяч за сутки заразилось, а по китайской у них 31 человек, то при одинаковом доверии или недоверии, разница впечатляющая
Конечно пенсионный надо понижать. Повысили-то из-за , якобы, увеличившейся продолжительности жизни. А теперь она снизилась. Значит, и пенсионный надо снизить.
18.07.2021 13:10
САДОВОД, его конек - эпатаж.Этим все сказано, и добавить про него и его "партию" нечего.Он на этой волне пришел, с этим и уйдет, и про него, и про его "партию" все тотчас забудут.Как забыли про "пионера" эпатажа в ГосДуме - Марычева.Кто сейчас помнит этого клована?
И не надоело?
Второй год до кровавых соплей ругаемся об одном и том же.
Каждый по 100500 раз выложил свои ЗА и ПРОТИВ, притянул к этой теме всё что угодно от падения Тунгусского метеорита до не урожая клубники в своём саду.
Давайте лучше Чужих и Кэмерона мусолить в статье ниже.
Жириновский депутат Государственной Думы РФ за всю историю ее существования. За него уже 30 лет голосуют
старого водолаза еще бы слушать.
12-53,они боятся что что-то не то сделали---телек бы меньше смотрели и головой на 180 градусов ловили бы ин-фо===но они этого не умеют.
Жириновского время прошло-молодым даём дорогу!
Если учесть соблюдение санитарных условий с начала пандемии в нашей стране (пришлось столкнуться и со смертями, и с заболевшими сотрудниками и как работает "" надзор""половина должна уже быть на том свете? Почитайте научные статьи коронавирус выявлен в 1965 г как возбудитель орви. Я думаю что в данной ситуации каждый должен решать сам.