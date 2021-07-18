Жириновский пообещал тюремное заключение для антипрививочников

Владимир Жириновский заявил о скором ужесточении законодательства и введении наказания относительно россиян, которые отказываются прививаться от коронавируса. По словам политика, после выборов Госдума примет законы, которые позволят отправлять в тюрьму антипрививочников.

"Если человек, у которого обнаружен коронавирус, имел контакты с кем-то, и кто-то из этих людей заболел – все, тюрьма, ибо вы заразили", – цитирует ura.ru слова лидера ЛДПР.

По словам Жириновского, те, кто отказываются от прививок, рано или поздно сделают их. В противном случае, они будут заражаться и умирать, считает политик.