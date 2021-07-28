Чиновники приехали искать незаконную свалку снега под Новосибирском летом

Чиновники приехали искать незаконный снегоотвал рядом с рощей неподалёку от Краснообска в июне. Жалобу житель города направил ещё в марте, однако дошла до нужной инстанции она только сейчас.

Как сообщает "АиФ", весной житель Краснообска Игорь Осинных заметил, как дорожники сваливают грязный снег около рощи. Мужчину противоправные работы возмутили настолько, что он составил жалобу в Генеральную прокуратуру РФ. Обращение неравнодушный житель составил тогда же, в начале марта. С тех пор его жалоба начала своё путешествие по ведомствам.

Генеральная прокуратура перенаправила обращение в администрацию города, а оттуда сообщение направили в Минприроды региона. В начале июня сотрудник ведомства выехал на место и осмотрел площадку, а 6-го числа Осинных получил ответ.

"В результате осмотра снегоотвалов и следов их размещения на указанных земельных участках не обнаружено в силу погодных условий и летнего периода времени", – ответили в ведомстве.

Мужчина одновременно рассмеялся и разозлился от ответа чиновников. Как сообщили в Минприроды, ведомство получило обращение только в начале мая. По закону чиновники обязаны отреагировать в течение 30 дней и выехать на место. Формально все условия соблюдены.