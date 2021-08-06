На Алтае будут судить жителя Кузбасса, у которого нашли более 2 кг героина

45-летнего жителя Кемеровской области обвиняют в незаконном обороте более 2 кг героина, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

По версии следствия, в мае мужчина ввёз в регион около килограмма наркотика с целью реализации в Ельцовском районе. Партию он оценил в 20 тыс. долларов.

После задержания во время сделки у него в квартире провели обыски: там также нашли ещё три свёртка с героином общей массой свыше 1,2 кг.

Тогда же мужчине предъявили обвинение по статьям УК "Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере" и "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере" и заключили его под стражу. Теперь уголовное дело передали в суд.