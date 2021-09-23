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Такой день. Обвинение сыну бывшего вице-мэра Барнаула и дата открытия Старого моста

, ИА "Амител"
О главных событиях Алтайского края за 23 сентября
Фото: ФКУ Упрдор 'Алтай'

Фото: ФКУ Упрдор "Алтай"

Следственный комитет предъявил обвинение Олегу Демину, сыну осуждённого за коррупцию бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина, за угрозы сотруднику ФСБ. Мужчина останется под стражей до середины ноября.

Движение по старому коммунальному мосту через Обь в Барнауле, который около двух лет находится на ремонте, запустят ориентировочно 20 октября. Об этом корреспонденту amic.ru сообщил Николай Данилин, директор ДСУ № 4, выполняющего работы на объекте.

Избирательная комиссия Алтайского края установила окончательные результаты выборов депутатов регионального Заксобрания VIII созыва по краевому избирательному округу. Всего по партспискам в АКЗС прошли 34 человека. Впрочем, уже сейчас понятно, что часть победителей откажется от своих мест и передаст мандаты однопартийцам.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело о гибели 10-летнего мальчика в Алтайском крае, который надышался газом и упал в заброшенном здании.

Секретарь Алтайского крайкома КПРФ по организационно-партийной работе Александр Ткачев, получивший мандат депутата регионального Заксобрания по итогам недавно завершившихся выборов, возглавит фракцию КПРФ. Об этом заявила лидер алтайских коммунистов, недавно выбранная депутатом Госдумы от Рубцовского округа, Мария Прусакова. Именно она до этого руководила депутатским объединением в АКЗС.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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