В Барнауле мужчина поджёг автомобиль перед подъездом жилого дома

В Барнауле мужчина облил автомобиль горючей жидкостью и поджёг его, сообщает "Инцидент Барнаул".

Происшествие случилось ночью 22 сентября во дворе дома № 19 по улице Веры Кащеевой. Знакомая автовладельца рассказала, что это было заказным преступлением.

"Кто-то обиделся на моего друга и заказал поджог за 50 тысяч рублей. Мужчина приехал на дело на такси. Через таксиста его и нашли", – поделилась горожанка.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, как мужчина обливает автомобиль, поджигает его, а затем всё снимает на телефон.

Ранее сообщалось, что 29 сентября в Чарышском районе Алтайского края сгорел служебный полицейский автомобиль. Все материалы по инциденту передали органам СУ СКР по региону.