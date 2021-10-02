В Барнауле мужчина поджёг автомобиль перед подъездом жилого дома

В Барнауле мужчина облил автомобиль горючей жидкостью и поджёг его, сообщает "Инцидент Барнаул".
Происшествие случилось ночью 22 сентября во дворе дома № 19 по улице Веры Кащеевой. Знакомая автовладельца рассказала, что это было заказным преступлением.
"Кто-то обиделся на моего друга и заказал поджог за 50 тысяч рублей. Мужчина приехал на дело на такси. Через таксиста его и нашли", – поделилась горожанка.
На записи с камеры видеонаблюдения видно, как мужчина обливает автомобиль, поджигает его, а затем всё снимает на телефон.
Ранее сообщалось, что 29 сентября в Чарышском районе Алтайского края сгорел служебный полицейский автомобиль. Все материалы по инциденту передали органам СУ СКР по региону.
Комментарии
Кто-то обиделся на моего друга и заказал поджог за 50 тысяч рублей.
Это как же надо обидеться чтобы не пожалеть 50 тысяч рублей?
Предыдущий,прошлый её друг и обиделся...
А может обиделась на нынешнего друга прошлая его подруга...
"Кто-то"- давай,выкладывай всех,кто к тебе наведывается.
Откуда она знает про 50000, было меньше
Было 100000, 50% она себе оставила
А фото с ксерокса от факса?
Эту новость считаю ФЕЙКОМ,т.к. живу напротив этого дома-ни разговоров,ни сообщений по ящику не было! Сейчас СМИ верить НЕЛЬЗЯ!
Это точно,друг Владимир?