"сНежная буря надвигается на Барнаул". В краевой столице пройдёт шоу Славы Полунина

С 13 по 17 октября легендарное "сНежное шоу" Славы Полунина, которое уже больше 25 лет странствует по миру, посетит Барнаул, чтобы окутать зрителей снежной нежностью, дать погрузиться в атмосферу сказки и снова почувствовать себя ребёнком.

Что же такое "сНежное шоу" Славы Полунина и почему оно покорило весь мир? Как утверждают организаторы – это, прежде всего, особый мир из света, удивительных декораций и спецэффектов и, конечно, потрясающей игры клоунов на сцене. Он словно охватывает паутиной всё пространство зала, где происходит представление. И эта паутина реальна, она опускается со сцены на зрителей, и они тянут её, окутывая весь зал.

Так же накрывает его и искусственный снег, который то усиливается, то ослабевает, то сдувается ветром, то ложится шапками на зрителей и клоунов.

Эта снежная сказка рассказывает о простых чувствах: о маленьком человеке, который противостоит большому миру, о ребёнке, который остаётся жить в каждом из нас в любом возрасте. Кто-то приходит на такое шоу для того чтобы просто насладиться зрелищем, кто-то старается найти смысл и разобраться в собственных чувствах. И тем и другим Полунин, как волшебник, исполняет желаемое.

Клоуны в "сНежном шоу" не ограничиваются рамками сцены. Они активно выходят в зал и даже бегают по спинкам кресел. Такое взаимодействие позволяет публике буквально с первых минут оказаться как бы внутри представления и стать его частью.

В роли жёлтого клоуна Роберт Саральп, Олег Луговской.

Сейчас билеты можно купить на сайте шоу slavasnowshow.ru, а скоро и в кассах Дворца культуры города Барнаула.

Узнать подробности можно с 09:00 до 20:00 по телефону: 8-800-777-5047.

Наличие билета для ребёнка обязательно. Возрастное ограничение 6+.

Организатор: ООО "СИРИУС КОНЦЕРТ". Юридический адрес: 119002, г. Москва, ул. Смоленский бульвар, д. 24, стр. 2, пом. 1. ОГРН 1177746826333.