Адвокат рассказала, что в России нет штрафа за то, что пассажир не уступил место

Зато закон четко регулирует обязанности перевозчиков

25 февраля 2026, 17:33, ИА Амител

Транспорт, автобус / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Российский закон не устанавливает прямой ответственности за отказ уступить место в транспорте беременной или человеку с инвалидностью. Об этом заявила Людмила Айвар, почетный адвокат России в интервью "Татар-информ".

По словам Айвар, данный вопрос больше связан с моралью, чем с правом.

«Пассажир руководствуется нравственными принципами, а не юридическими нормами», — отметила она.

Ответственность может быть возложена на транспортную компанию, если в автобусе или другом общественном транспорте отсутствуют специально оборудованные места для людей с ограниченными возможностями или нарушаются требования к их обозначению и доступности. Перевозчик может быть привлечен к административной ответственности по статье 5.62 КоАП РФ. Закон "О социальной защите инвалидов" обязывает транспортные компании обеспечивать доступность и выделять приоритетные места для людей с инвалидностью.

«В случае конфликта, сопровождающегося оскорблениями или агрессией, может наступить ответственность за мелкое хулиганство. Однако наказание последует не за сам отказ уступить место, а за противоправные действия, которые сопровождают этот отказ», — заключила Айвар.

