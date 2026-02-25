Адвокат рассказала, что в России нет штрафа за то, что пассажир не уступил место

Зато закон четко регулирует обязанности перевозчиков

25 февраля 2026, 17:33, ИА Амител

Транспорт, автобус / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Транспорт, автобус / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Российский закон не устанавливает прямой ответственности за отказ уступить место в транспорте беременной или человеку с инвалидностью. Об этом заявила Людмила Айвар, почетный адвокат России в интервью "Татар-информ".

По словам Айвар, данный вопрос больше связан с моралью, чем с правом.

«Пассажир руководствуется нравственными принципами, а не юридическими нормами», — отметила она.

Ответственность может быть возложена на транспортную компанию, если в автобусе или другом общественном транспорте отсутствуют специально оборудованные места для людей с ограниченными возможностями или нарушаются требования к их обозначению и доступности. Перевозчик может быть привлечен к административной ответственности по статье 5.62 КоАП РФ. Закон "О социальной защите инвалидов" обязывает транспортные компании обеспечивать доступность и выделять приоритетные места для людей с инвалидностью.

«В случае конфликта, сопровождающегося оскорблениями или агрессией, может наступить ответственность за мелкое хулиганство. Однако наказание последует не за сам отказ уступить место, а за противоправные действия, которые сопровождают этот отказ», — заключила Айвар.

Комментарии 17

Гость

17:45:23 25-02-2026

Если бабка хочет сесть - пусть ждёт пустой автобус. Я билет купил - еду сидя.

Гость

08:04:25 26-02-2026

Гость (17:45:23 25-02-2026) Если бабка хочет сесть - пусть ждёт пустой автобус. Я билет ... Все будем бабками и дедками... Первый же будешь требовать, чтобы тебе уступили молодые, а нет... они с билетом:)))

Гость

18:01:50 25-02-2026

Что бы мы без тебя адвокат делали то🤦‍♂️?

Гость

18:03:36 25-02-2026

Я об этом и без почетного татарского ватоката знаю.

Гость

19:26:38 25-02-2026

девочка уступи места у меня ножки болят, неа, а я вот в молодости всем уступала, вот потому у тебя теперь и болят ножки.

Гость

20:33:44 25-02-2026

Перевозчик может быть привлечен к административной ответственности по статье 5.62 КоАП РФ. Закон "О социальной защите инвалидов" обязывает транспортные компании обеспечивать доступность и выделять приоритетные места для людей с инвалидностью.////////////////// Места для детей и инвалидов обозначены. Но, отталкивая инвалидов, молодежь нагло садится на эти места. ещё и показывают при этом средний палец! То есть виновата всё-таки транспортная компания, поскольку не обеспечивает доступность?

Гость

21:00:31 25-02-2026

И в этом некоторые в отсутствии идеологии наше общество обвиняют, а не тех кто своим отпрыскам все позволяют и воспитывают как царей общества

Гость

22:51:11 25-02-2026

Если нет ещё штрафа и за это - значит будет ("тонкий" намёк на него очевиден!)...

Гость

01:17:05 26-02-2026

В СССР - бывало кому-то и по шее прилетало, за то, что не уступил - что гораздо действеннее штрафа.

Гость

09:48:27 26-02-2026

А сейчас каждый сам за себя. Человек человеку волк.

Гость

10:24:19 26-02-2026

Был в гостях у сослуживца в бывшей союзной республике. Заходим в метро, в полупустой вагон на конечной. Мест полно, он стоит и не думает садиться. И не только он. Стою тоже, осторожно так интересуюсь, а почему бы не сесть?. Его ответ я часто позже вспоминал. А зачем? Все равно придется вставать, уступать место старшим.

Гость

12:35:25 26-02-2026

Гость (10:24:19 26-02-2026) Был в гостях у сослуживца в бывшей союзной республике. Заход... пусто кругом а он стоит? а если сесть и кому нужнее потом уступить не? на зло мамке отморожу уши

гость

12:30:01 26-02-2026

Летом почти ежедневно езжу на дачу, а раньше и на работу на автобусе или трамвае. Удивительно, мужчины не русской национально всегда уважительно уступают место, а наша "молодежь" сидит уткнувшись в телефоны или в окно. Я думаю это разница в воспитании, уважении к старшим, привитой с детства. Сколько раз наблюдала такую картину, бабушка сопровождает внучка или внучку в школу и усаживает 8-14 летнего ребенка на пассажирское место, а сама стоит рядом. Чего же ждать от них в старости.

Гость

12:36:02 26-02-2026

гость (12:30:01 26-02-2026) Летом почти ежедневно езжу на дачу, а раньше и на работу на ... ну езжайте к ним живите и умиляйтесь

Гость

12:58:07 26-02-2026

гость (12:30:01 26-02-2026) .. это разница в воспитании, уважении к старшим... Да, но не только. Мы ведь уже много лет копируя запад культивируем индивидуализм. Одни только "права ребенка" чего стоят. С учетом воспитания это выливается в примитивный эгоцентризм, когда интересы окружающих игнорируются в принципе. Разучились находить разумный компромисс, вот и возникают сплошь и рядом конфликты двух эгоистов - один "купил билет и ничего никому не должен", другая "я женщина и мне должны".

Сослуживец

15:45:13 26-02-2026

гость (12:30:01 26-02-2026) Летом почти ежедневно езжу на дачу, а раньше и на работу на ... Сослуживцу из "союзной" республики минимум 55 лет 935 лет как помер сысысыр, служили с 18 до 20). Ему самому место должны уступать .

Гость

15:52:19 26-02-2026

Сослуживец (15:45:13 26-02-2026) Сослуживцу из "союзной" республики минимум 55 лет 935 лет ка... "Shift" сильней нажимать надо. ;) Я так понимаю что СССР нету 35 лет все таки, а не 935.

