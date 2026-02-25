Юрист рассказал, как отличить поддельный штраф от настоящего

Если в квитанции нет фото или реквизиты вызывают подозрения, возможно, это мошенничество

25 февраля 2026, 08:33, ИА Амител

Шины на автомобиле / Фото: amic.ru

Автомобилистам иногда приходят штрафы с нестандартными реквизитами или без фотографии нарушения. Адвокат МКА "Советник-Центр" Александр Шиманский в беседе с агентством "Прайм" объяснил, как отличить подделку от ошибки ГИБДД и что делать в таких случаях.

Эксперт предупреждает: спешить оплачивать такой штраф, надеясь на скидку, не стоит. Сначала нужно разобраться, с чем вы имеете дело.

«Отсутствие фотографии свидетельствует об отсутствии доказательной базы. Штраф без фото или с сомнительными реквизитами — повод для обжалования, так как это нарушает процессуальные нормы», — пояснил Шиманский.

Первым делом следует проверить штраф на официальном сайте ГИБДД или в приложении "Госуслуги". Возможно, фото просто не загрузилось — это случается. Если же документ фальшивый, его рассылают мошенники, и оплата по указанным реквизитам приведет к потере денег.

Адвокат советует внимательно сверить УИН (уникальный идентификатор начисления) и банковские реквизиты получателя. Нельзя переводить деньги на электронные кошельки, сканировать подозрительные QR-коды и вводить личные данные на сомнительных ресурсах.