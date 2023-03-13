Автомобили 12 производителей внесли в список параллельного импорта

Это сделали для сокращения дефицита в масс-сегменте на российском рынке

13 марта 2023, 23:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Минпромторг включил автомобили 12 иностранных производителей в список параллельного импорта. Об этом сообщает РИА Новости.

В перечень попали марки: Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Opel, Peugeot, Isuzu, Hino.

Представители ассоциации "Российские автомобильные дилеры" отметили, что выступили с подобным предложением для сокращения дефицита в масс-сегменте на российском рынке.

Ранее сообщалось, что цены на автомобили Lada выросли в России с 1 марта 2023 года. Повышение коснулось как поставленных дилеру машин, так и неоплаченных транспортных средств.