Барнаулец, чтобы вызволить из-под ареста машину, расквитался с алиментами и, на всякий случай, вообще со всеми долгами
Судебные приставы убедили должника «в необходимости заботиться о родном малыше»
В Алтайском крае мужчина полностью оплатил алименты, чтобы автомобиль не ушёл с молотка, сообщает региональная ФССП.
Житель Барнаула накопил долг по алиментам на сумму почти 700 тысяч рублей.
«Имея в собственности автомобиль Kia Optima и зная о своей обязанности платить алименты, гражданин намеренно скрывал от судебного пристава своё имущество. По постановлению сотрудника органа принудительного исполнения на транспортное средство был вынесен запрет на совершение регистрационных действий, а сам мужчина был объявлен в розыск», — рассказали в ведомстве.
Чтобы убедить должника «в необходимости заботиться о родном малыше», судебные приставы предприняли комплекс мер. В частности, разыскали его автомобиль и арестовали.
После этого барнаулец полностью оплатил задолженность по алиментам, а также погасил более десяти штрафов ГИБДД и иные долги.
Ранее труд сделал из другого жителя Барнаула усердного плательщика алиментов. А в Бийске судебные приставы помогли алиментщику-водителю заняться ходьбой.