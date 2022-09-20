Барнаулец, чтобы вызволить из-под ареста машину, расквитался с алиментами и, на всякий случай, вообще со всеми долгами

В Алтайском крае мужчина полностью оплатил алименты, чтобы автомобиль не ушёл с молотка, сообщает региональная ФССП.

Житель Барнаула накопил долг по алиментам на сумму почти 700 тысяч рублей.

«Имея в собственности автомобиль Kia Optima и зная о своей обязанности платить алименты, гражданин намеренно скрывал от судебного пристава своё имущество. По постановлению сотрудника органа принудительного исполнения на транспортное средство был вынесен запрет на совершение регистрационных действий, а сам мужчина был объявлен в розыск», — рассказали в ведомстве.

Чтобы убедить должника «в необходимости заботиться о родном малыше», судебные приставы предприняли комплекс мер. В частности, разыскали его автомобиль и арестовали.

После этого барнаулец полностью оплатил задолженность по алиментам, а также погасил более десяти штрафов ГИБДД и иные долги.

Ранее труд сделал из другого жителя Барнаула усердного плательщика алиментов. А в Бийске судебные приставы помогли алиментщику-водителю заняться ходьбой.