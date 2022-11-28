В Барнауле не хватает рабочих для борьбы со снегом

Глава Барнаула Вячеслав Франк обсудил уборку городских дорог от снега и наледи, сообщили в мэрии.

Руководитель учреждения «Автодорстрой» Андрей Курышин отметил, что ежесуточно в уборке дорог задействовано от 100 до 160 единиц собственной техники. Проводится и ручная уборка, на которую привлекают от 130 до 160 дорожных рабочих.

Основная проблема — дефицит кадров. Так, на сегодняшний день обеспеченность «Автодорстроя» кадрами основных профессий составляет 68%, в том числе: водителями — 64%, трактористами — 62%, дорожными рабочими — 75%.

«Вячеслав Франк поручил профильным комитетам проработать проблему кадровой обеспеченности дорожной службы», — подчеркнули в мэрии.

Напомним, снежный покров в этом году установился во второй декаде ноября. С начала зимнего сезона до 25 ноября из города вывезли более 30 тысяч кубометров снега. Всего на работу «Автодорстроя» в зимний период предусмотрено 477,6 млн рублей.

Ранее amic.ru рассказал, как будут убирать снег в Барнауле этой зимой: больше соли и очистка «выделенок».