Барнаульцы предложили разрешить продавать алкоголь детям с 16 лет
Но большинство жителей выступили за повышение возраста для покупки алкоголя до 21 года
17 мая 2023, 12:00, ИА Амител
В Барнауле 73% жителей одобряют инициативу Минздрава РФ запретить продажу алкоголя лицам моложе 21 года, а 4% считают, что планку следует понизить до 16 лет, сообщает SuperJob.
Напомним, запретить молодёжи продажу крепкого алкоголя с содержанием спирта более 17,5% хотят из-за того, что в 2022 году розничные продажи спиртных напитков на душу населения превысили запланированные показатели.
"С инициативой согласны 36% барнаульцев. Ещё 37% считают, что следует запретить продавать молодёжи вообще любой алкоголь", – выяснили социологи.
Лишь 15% выступили против инициативы. По их мнению, запрет приведёт к расширению чёрного рынка, при этом алкоголь будет некачественным.
59% опрошенных считают, что минимальный возраст покупателей алкоголя должен быть 21 год. 23% поддержали действующую норму – с 18 лет. 4% предложили разрешить продавать спиртное с 16 лет.
Опрос проводился среди экономически активных жителей России, в том числе и в Барнауле.
12:10:32 17-05-2023
Ну с 16 норм. а то еле дождалась когда можно сына гонять мне за пивом с паспортом.
12:24:28 17-05-2023
Гость (12:10:32 17-05-2023) Ну с 16 норм. а то еле дождалась когда можно сына гонять мне... Не очень умно!!!
12:39:54 17-05-2023
За высказались видимо шестнадцатилетние подростки.
12:51:26 17-05-2023
Не очень умно!!! - отчего же? дети должны помогать родителям
13:14:25 17-05-2023
Да давайте все сразу разрешим)))) Интересно даже какое поколение вырастет у нас))). кому такой бред идет в голову то((((
13:16:17 17-05-2023
Опрос возле школ проводили? )))
13:30:22 17-05-2023
Да молодое поколение не знает уже радости алкогольного просветления мозга. Они всё больше энергетиками балуются да вейпами, да адской химией... вы заметили, как в последние годы сократилось количество бань с проститутками? Да у них уже к 16 годам у половины женщина не вызывает трепетных чувств, ибо это есть сексизм...
13:42:38 17-05-2023
синько ларьки-разливухи в каждом доме, это огромное зло, что видят дети каждый день и на каждом шагу?
13:47:01 17-05-2023
Да. пиво пенное гораздо безвреднее чем энергетики.
15:17:24 17-05-2023
Конечно правильнее воспитывать культуру питья. Но это сложно и длительно. А вот ограничение и запрет это сиюминутно. Но в сложившихся условиях, мне кажется, всё-таки правильно
15:27:59 17-05-2023
Гость (12:39:54 17-05-2023) За высказались видимо шестнадцатилетние подростки.... можно подумать, они прям не пьют никогда
18:47:25 17-05-2023
Гость (15:27:59 17-05-2023) можно подумать, они прям не пьют никогда... Мои не пьют, даже когда на Новый год предлагаем.
19:14:27 17-05-2023
Гость (18:47:25 17-05-2023) Гость (15:27:59 17-05-2023) можно подумать, они прям ... Они без вас накидываются. Вроде взрослые люди имеющие уже почти взрослых детей. А наивные!
19:32:10 17-05-2023
Гость (18:47:25 17-05-2023) Гость (15:27:59 17-05-2023) можно подумать, они прям ... Алкаши минусуют?
01:58:26 18-05-2023
Армия с 21 года и алкоголь также.