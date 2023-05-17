Барнаульцы предложили разрешить продавать алкоголь детям с 16 лет

Но большинство жителей выступили за повышение возраста для покупки алкоголя до 21 года

17 мая 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле 73% жителей одобряют инициативу Минздрава РФ запретить продажу алкоголя лицам моложе 21 года, а 4% считают, что планку следует понизить до 16 лет, сообщает SuperJob.

Напомним, запретить молодёжи продажу крепкого алкоголя с содержанием спирта более 17,5% хотят из-за того, что в 2022 году розничные продажи спиртных напитков на душу населения превысили запланированные показатели.

"С инициативой согласны 36% барнаульцев. Ещё 37% считают, что следует запретить продавать молодёжи вообще любой алкоголь", – выяснили социологи.

Лишь 15% выступили против инициативы. По их мнению, запрет приведёт к расширению чёрного рынка, при этом алкоголь будет некачественным.

59% опрошенных считают, что минимальный возраст покупателей алкоголя должен быть 21 год. 23% поддержали действующую норму – с 18 лет. 4% предложили разрешить продавать спиртное с 16 лет.

Опрос проводился среди экономически активных жителей России, в том числе и в Барнауле.