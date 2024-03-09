Барнаулец выкинул кота с седьмого этажа

Инцидент случился на улице Энтузиастов

09 марта 2024, 10:15, ИА Амител

Кот после падения / Кадр: "Инцидент Барнаул"

Житель Барнаула выкинул кота из окна седьмого этажа, рассказала очевидица телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".

По ее словам, все случилось в ночь на 7 марта по ул. Энтузиастов, 55.

"Мужчина намеренно выкинул кота с седьмого этажа. После падения кот пытался ползти, но никто так и не вышел за ним и оставил умирать", – рассказала горожанка.

Падение животного попало в объектив камеры видеонаблюдения. Удалось ли коту в итоге выжить, неизвестно.