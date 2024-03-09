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Барнаулец выкинул кота с седьмого этажа

Инцидент случился на улице Энтузиастов

09 марта 2024, 10:15, ИА Амител

Кот после падения / Кадр: "Инцидент Барнаул"
Кот после падения / Кадр: "Инцидент Барнаул"

Житель Барнаула выкинул кота из окна седьмого этажа, рассказала очевидица телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".

По ее словам, все случилось в ночь на 7 марта по ул. Энтузиастов, 55.

"Мужчина намеренно выкинул кота с седьмого этажа. После падения кот пытался ползти, но никто так и не вышел за ним и оставил умирать", – рассказала горожанка.

Падение животного попало в объектив камеры видеонаблюдения. Удалось ли коту в итоге выжить, неизвестно.

Барнаул Происшествия животные

Комментарии 15

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Гость

10:21:21 09-03-2024

Из рассказа получается горожанка эта видела как кот сорвался с 7го этажа и ни оказалась ему помощи

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Сергей

12:32:13 09-03-2024

Гость (10:21:21 09-03-2024) Из рассказа получается горожанка эта видела как кот сорвался... Вот именно, могла бы оказать помощь бедному котику, а потом забрать себе домой. Надо эту женщину тоже привлечь , как и хозяина котика😄

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Гость

10:29:08 09-03-2024

я бы с удовольствием мужчину выкинул

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Статья

10:31:07 09-03-2024

Статья называется жестокое обращение с животными. Мог бы в подъезд его выкинуть. А лучше отвезти и усыпить. А это садизм и живодерство. Инициируйте от агенства обращение в полицию.

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Гость

11:03:08 09-03-2024

у нас городские власти будут уже что то с живодерами делать или нужно жителям самим вопросы решать? Полиция что? Почему в нашем городе столько садистов и моральных уродов? Люди, мы долго терпеть это будем? Живодеров уничтожать физически, а то слишком обнаглели

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Грыша

11:15:45 09-03-2024

Так теперь известное ведомство должно возбудиться и капец мужику

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Гость

11:24:19 09-03-2024

Идиотов подобных надо следом скидывать, чтобы ощутили всё в полной мере на своей шкуре никчёмный, урод. Надеюсь, бумеранг уже летит...

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Гость

11:27:33 09-03-2024

Может всё нормально и живой остался

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Гость

11:38:31 09-03-2024

Ветеринары не усыпляют здоровых животных. Не все конечно, но в основном.

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гость

13:49:04 09-03-2024

Есть ряд статей УК РФ ,если подтвердится факт действий кого-либо в издевательстве животного и его мотив.Но это всё надо ещё доказать.Самое строгое ,что могут предъявить предполагаемому участнику преступления это административный штраф или (с отягчающими последствиями )до трёх лет общего режима.Подумайте теперь стоит ли этого или нет. Думаю не стоит.Если завёл животное ,так не мучай или сдай кудаЮа это просто негодяй какой то.Урод.

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Сибиряк.

13:51:50 09-03-2024

(Мог бы в подъезд его выкинуть. А лучше отвезти и усыпить. ) Вы откуда пишите? Алтайские жители в основном предлагают животинок стрелять, душить и травить, желательно прилюдно и показательно. Ну теперь ещё и с балконов кидать., а Вы - отвезти и усыпить. Не наш это метод.

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Гость

15:25:39 09-03-2024

А Кадыров в Чечне запретил убивать бездомных собак и кошек. Построил большой приют. Взял двух бездомышей -слепую кошку и старую собаку. И сказал, что у него в республике жестокое обращения с животными будет караться законом!

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Гость

16:42:38 09-03-2024

сегодня - кота, а завтра... кого? звоночек однако!

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Гость

19:05:26 09-03-2024

Мог бы отвести за гаражи да убрать его там ликвидировать и закопать. Отравить в конце концов. Судьба значит кошачья такая. Но бросить на морозе с отбитыми внутренностями и переломанными тазом и лопатками. Какой надо быть безсердечной тварью.

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Гость

00:17:09 10-03-2024

А "очевидица" фотографировала, как умирающий кот ползет, из теплой квартиры?

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