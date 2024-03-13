Барнаульский "Сталин-центр" пригласил в гости Киркорова для зарядки патриотизмом

Барнаульский "Сталин-центр" направил письмо народному артисту России Филиппу Киркорову с приглашением зайти в "правильную" дверь, сообщает политический проект в своем Telegram-канале.

"Мы очень рады, что вы в последнее время заходите в "правильные" двери, и мы бы хотели пригласить вас зайти еще в одну "правильную" дверь. <...> Симпатии россиян к генералиссимусу Советского государства И.В. Сталину достигли небывалых высот. По данным опроса Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), о Сталине положительно отзываются 65% опрошенных, отрицательно – 20%. Причем показатель одобрения вырос с начала нулевых почти в 1,5 раза. Сталинская эпоха ознаменовала собой стремительное развитие страны в сфере индустриализации, аграрной промышленности, науки, образования и культуры, а также Победу в Великой Отечественной войне", – говорится в письме, которое отправил председатель совета "Сталин-центра" Сергей Матасов.