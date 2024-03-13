Барнаульский "Сталин-центр" пригласил в гости Киркорова для зарядки патриотизмом
Киркорову напомнили, что о Сталине положительно отзываются 65% опрошенных
13 марта 2024, 15:00, ИА Амител
Барнаульский "Сталин-центр" направил письмо народному артисту России Филиппу Киркорову с приглашением зайти в "правильную" дверь, сообщает политический проект в своем Telegram-канале.
"Мы очень рады, что вы в последнее время заходите в "правильные" двери, и мы бы хотели пригласить вас зайти еще в одну "правильную" дверь. <...> Симпатии россиян к генералиссимусу Советского государства И.В. Сталину достигли небывалых высот. По данным опроса Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), о Сталине положительно отзываются 65% опрошенных, отрицательно – 20%. Причем показатель одобрения вырос с начала нулевых почти в 1,5 раза. Сталинская эпоха ознаменовала собой стремительное развитие страны в сфере индустриализации, аграрной промышленности, науки, образования и культуры, а также Победу в Великой Отечественной войне", – говорится в письме, которое отправил председатель совета "Сталин-центра" Сергей Матасов.
Матасов подчеркнул, что приезд Киркорова будет знаковым событием для всех настоящих патриотов России.
15:40:10 13-03-2024
Для изгнания бесов либерализма из Киркорова..!?
15:40:21 13-03-2024
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16:05:50 13-03-2024
Не позорьте Сталина ряженым петухом
16:22:20 13-03-2024
Зачем нам этот петушара? По скидке, распродаже пригласили? Подешевел? в шею гоните его, пусть голой жопой перед ивлеевой крутит
16:39:05 13-03-2024
Первый раз слышу о Сталин центре в Барнауле. Но если это так, то прослеживается глумление над Киркоровым в чистом виде, зайти еще раз в "правильные двери". Патриотизм и Киркоров? Отпустите вы его уже, над убогими и больными не смеются...
17:01:25 13-03-2024
Киркоров - это плохо, опасно, и пессимистично. Сталин - это хорошо, спокойно и уверенно.
21:30:19 13-03-2024
Зачем? Зачем пригласили?
Он нам вообще не нужен здесь.
Ни смотреть, ни слушать его.
Противен.
21:33:18 13-03-2024
А с чего вдруг вы за всех решили, что этот разукрашенный петух нам здесь нужен, в нашем крае? Вам нужен, приглашайте его домой. Нашли патриота, не смешите мои коленки. Зажравшийся, лоснящийся, позорник.
21:48:37 13-03-2024
Кто кого будет заряжать патриотизмом?
00:11:40 14-03-2024
То есть господа из Сталин центра серьезно предполагают, что выбирая "нужные" двери, Киркоров таким образом проявляет патриотизм, а не пытается пролезть в телевизор для зарабатывания бабла с госконтрактов? Или какова вообще логика организаторов приглашения? Перевоспитание? Всепрощение? Любопытно, что сказал бы сам тов. Сталин по этому поводу?
03:38:13 14-03-2024
Обряд экзорцизма - надо его на всё мероприятия Барнаула пригласить. А то и вправду может в правильные двери заходить сможет
07:38:15 14-03-2024
Веерните его в Болгарию, или откуда эта ндюшатина там родом?
13:36:01 14-03-2024
А мне кажется, просто прикололись
15:34:14 16-03-2024
Киркоров и сталинский центр - это оксюморон! Т.е. сапоги всмятку! Не позорьте хорошее дело. Противно даже думать о возможности его появления в нашем городе. Пусть на фронте, на передовой поет. И не свои придурошные тексты, а песни военных лет.