Без лишних глаз и ушей. Как суд закрыл процесс по делу об убийстве Елены Падун

Теперь попасть на заседания до вынесения приговора будет невозможно

20 апреля 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: 2gis.ru/barnaul

Новое заседание по уголовному делу Константина Падуна, жестоко убившего бывшую жену, вызвало ажиотаж у СМИ: аккредитоваться попытались сразу шесть изданий. Однако попасть на процесс не удалось никому, так как судья Ирина Кейш 19 апреля закрыла судебный процесс. Друзья и знакомые погибшей Елены Падун переживают, что из-за этого обвиняемого будут судить по другой статье и он получит более мягкий приговор. Подробности в материале amic.ru.

Смерть по неосторожности?

В начале заседания адвокат обвиняемого Гюльнара Нахабина попросила суд рассмотреть дело в закрытом режиме, а СМИ – разрешить присутствовать только на оглашении приговора.

"В результате открытого заседания могут быть нарушены права несовершеннолетних детей экс-супругов и неприкосновенность частной жизни. Кроме того, одноклассники и знакомые могут прочитать информацию в СМИ и в дальнейшем обсуждать детали из личной жизни семьи", – подчеркнула адвокат.

Эту точку зрения поддержали прокурор, сам обвиняемый Константин Падун и, к удивлению собравшихся, родной брат погибшей Елены – Александр Межевич. Позднее он оговорился, что не против присутствия слушателей, но хочет, чтобы удалились СМИ. Однако было уже поздно: судья Кейш попросила покинуть зал вообще всех посторонних, включая подруг погибшей Елены Падун.

Знакомые Елены Падун опасаются, что защита может воспользоваться отсутствием журналистов и убедит суд переквалифицировать дело: вместо убийства – причинение смерти по неосторожности. В таком случае максимальное наказание составляет всего два года лишения свободы, тогда как умышленное лишение жизни "тянет" на 15 лет колонии. Сейчас Константина Падуна обвиняют именно по ст. 105 УК РФ ("Убийство").

К тому же у обвиняемого в убийстве жены прибавился ещё один защитник. Теперь интересы Падуна представляют сразу два адвоката, причём оба – из Новосибирска. По сведениям инсайдеров, один из юристов ранее принимала участие в бракоразводном процессе на стороне Константина Падуна. Он развёлся с женой в августе 2022 года, но продолжал жить вместе с супругой и детьми в одной квартире.

По некоторым данным, Падун тогда требовал у суда оставить детей за собой, но проиграл. Елена настаивала на том, чтобы Константин подобрал себе жильё и съехал от них. На фоне этого между супругами постоянно происходили конфликты, в ходе которых обвиняемый оскорблял Елену и применял физическую силу, рассказывали ранее в Следкоме.

Бытовая ссора, закончившаяся убийством

Одна из подобных ссор закончилась убийством. В начале января 2023 года Константин задушил Елену. Чтобы замаскировать преступление, Падун положил тело убитой в мешок и вынес его на крышу дома, а затем засыпал труп снегом. Позднее он выбросил личные вещи и паспорт жены в мусорный бак, считают правоохранители.

После того как Елену начали искать, Константин некоторое время убеждал полицию, что бывшая супруга могла на несколько дней уходить из дома, оставив детей. Однако факты говорили об обратном: женщина была хорошей матерью, которая к тому же в одиночку обеспечивала семью. Вскоре Константин признался в содеянном.

Первое заседание по уголовному делу прошло 5 апреля, оно продолжалось четыре часа, суд выслушал почти 10 свидетелей, в основном коллег Елены, а также её подруг. Тогда ни одна из сторон не заявляла ходатайство, чтобы сделать процесс закрытым.

Официально потерпевшим по делу проходит родной брат Елены, Александр. После трагедии он переехал из родного села в Барнаул и взял на себя заботу о детях сестры. Других близких родственников у экс-супругов не осталось.

Следующее заседание по уголовному делу пройдёт 21 апреля и вновь в закрытом режиме.