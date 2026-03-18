Блокировка Telegram в России вошла в финальную стадию

При этом пользователи отказываются переходить на другие сервисы

18 марта 2026, 10:17, ИА Амител

Блокировка мессенджера Telegram в России, по оценкам экспертов, находится на завершающем этапе — при этом пользователи не спешат переходить на альтернативные сервисы. Такое мнение в беседе с ТАСС озвучил генеральный директор информационно‑аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.

«Действительно, блокировка Telegram вошла в завершающую стадию. Пользоваться без VPN бесполезно. Но, как показывает практика и спрос на VPN, люди не уходят с площадок», — отметил эксперт.

Данные издания подтвердили сложность доступа к сервису: при проверке доступности доменов t.me и telegram.org с нескольких устройств в России фиксируется почти 100‑процентная потеря пакетов данных — в большинстве случаев просто превышается интервал ожидания. При этом оба домена используют один и тот же IP‑адрес.