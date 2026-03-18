Блокировка Telegram в России вошла в финальную стадию
При этом пользователи отказываются переходить на другие сервисы
18 марта 2026, 10:17, ИА Амител
Блокировка мессенджера Telegram в России, по оценкам экспертов, находится на завершающем этапе — при этом пользователи не спешат переходить на альтернативные сервисы. Такое мнение в беседе с ТАСС озвучил генеральный директор информационно‑аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
«Действительно, блокировка Telegram вошла в завершающую стадию. Пользоваться без VPN бесполезно. Но, как показывает практика и спрос на VPN, люди не уходят с площадок», — отметил эксперт.
Данные издания подтвердили сложность доступа к сервису: при проверке доступности доменов t.me и telegram.org с нескольких устройств в России фиксируется почти 100‑процентная потеря пакетов данных — в большинстве случаев просто превышается интервал ожидания. При этом оба домена используют один и тот же IP‑адрес.
10:28:40 18-03-2026
ЕДРО спит и видит, чтобы "слить" наши достижения на передовой, чтобы проблем у ребят было больше с координацией и продвижением вперед. Чем дольше конфликт, тем больше этим финансовым ворам и либералам из ядра удастся оставаться у власти и получать западные откаты.
10:38:45 18-03-2026
11:15:45 18-03-2026
12:13:24 18-03-2026
компания «ИКС Холдинг»
11:28:19 18-03-2026
11:40:06 18-03-2026
11:51:29 18-03-2026
12:09:13 18-03-2026
13:01:02 18-03-2026
13:35:27 18-03-2026
Каждый видит то, что он хочет видеть. Поднимите свою,пардон филейную часть, и сделайте что-то хотя бы вокруг себя.
13:17:49 18-03-2026
13:55:20 18-03-2026
14:25:13 18-03-2026
14:25:13 18-03-2026
мы по работе использовали телеграм для внутренней переписки и уведомлений от автоматизации. чаты перевели на внутренний продукт, уведомления в процессе. на емейл, скорее всего. на предлагаемые "альтернативы" переходить нет перспектив. нет нужного функционала.
14:36:57 18-03-2026
Сотовую связь, телегу, вацап и старлинки нужно было блокировать на передке сразу же в первые дни. Через всё это враг следил за нашими и больно бил поэтому. По остальной стране не надо было ничего трогать и блокировать, так как ненужная блокировка отнимает ресурсы ТСПУ. Более того, пусть враг и дальше тратит вычислительные ресурсы на анализ сообщений "Алла, я в бар" и "Давай сегодня чпокаться", так как это приведёт к перегрузке вражеских серверов, что сильнее ускорит нашу победу.
15:12:16 18-03-2026
Всё так, но свои средства коммуникации должного уровня только собираются сделать.
18:10:12 18-03-2026
20:09:07 18-03-2026
22:11:44 18-03-2026
А, что же Гарант ? Говорил в прошлом году , что ТГ трогать не будут . Что же так всё поменялось?
01:58:17 19-03-2026
Это да... Только каким макаром в ТГ каналах типа RG76, Новости Углича продолжают появляться сообщения?