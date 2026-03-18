Блокировка Telegram в России вошла в финальную стадию

При этом пользователи отказываются переходить на другие сервисы

18 марта 2026, 10:17, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Блокировка мессенджера Telegram в России, по оценкам экспертов, находится на завершающем этапе — при этом пользователи не спешат переходить на альтернативные сервисы. Такое мнение в беседе с ТАСС озвучил генеральный директор информационно‑аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.

«Действительно, блокировка Telegram вошла в завершающую стадию. Пользоваться без VPN бесполезно. Но, как показывает практика и спрос на VPN, люди не уходят с площадок», — отметил эксперт.

Данные издания подтвердили сложность доступа к сервису: при проверке доступности доменов t.me и telegram.org с нескольких устройств в России фиксируется почти 100‑процентная потеря пакетов данных — в большинстве случаев просто превышается интервал ожидания. При этом оба домена используют один и тот же IP‑адрес.

Telegram в России не будет работать даже с VPN

По словам депутата Свинцова, РКН обладает всеми техническими возможностями для выявления VPN-трафика
Комментарии 19

Гость

10:28:40 18-03-2026

ЕДРО спит и видит, чтобы "слить" наши достижения на передовой, чтобы проблем у ребят было больше с координацией и продвижением вперед. Чем дольше конфликт, тем больше этим финансовым ворам и либералам из ядра удастся оставаться у власти и получать западные откаты.

Гость

10:38:45 18-03-2026

Все для вашей безопастности
у нас у всех проводные телефоны
а новости мы узнаем из газет.
а за вами следит госдеп и ми6

следующим шагом грохнут интернет и еще ченить придумают
ну типа интернет нарушает наше законодательство

Гость

11:15:45 18-03-2026

учитывая т что каждый день такие новости.
видимо кто-то писанулся, и под это взял бюджетных миллиардов, а потом рыпнулся и надорвался..
а теперь через сми пытается отчитаться, потому что за миллиарды за горло взяли

Гость

12:13:24 18-03-2026

Гость (11:15:45 18-03-2026) учитывая т что каждый день такие новости.видимо кто-то п... компания «ИКС Холдинг»

Гость

11:28:19 18-03-2026

"КиндерСюрприз" после того как устроил русским дефолт 1998г, не понеся ни каких наказаний, решил добить РФ махом.

Гость

11:40:06 18-03-2026

пожелание про "высокотемпературную экзотермическую окислительно-восстановительную химическую реакцию" в аду - уже было?

Гость

11:51:29 18-03-2026

спасибо родные, защитники и спасители, прям неоценимая помощь в бизнесе и личном общении, и что бы мы без вас вообще делали

Гость

12:09:13 18-03-2026

когда уже загнутся все вредители сверух, которые продолают топить и бизнес, и страну, тупыми запретами с более тупыми отговорками

Гость

13:01:02 18-03-2026

План по уничтожению России вошел в финальную стадию. Так бы и написали.

Патамушта

13:35:27 18-03-2026

Гость (13:01:02 18-03-2026) План по уничтожению России вошел в финальную стадию. Так бы ... Каждый видит то, что он хочет видеть. Поднимите свою,пардон филейную часть, и сделайте что-то хотя бы вокруг себя.
Диванные эксперты..

Патамушта

13:17:49 18-03-2026

полностью поддерживаю закрытие тг и воцапа.
давно пора

Гость

13:55:20 18-03-2026

Гость

14:25:13 18-03-2026

мы по работе использовали телеграм для внутренней переписки и уведомлений от автоматизации. чаты перевели на внутренний продукт, уведомления в процессе. на емейл, скорее всего. на предлагаемые "альтернативы" переходить нет перспектив. нет нужного функционала.

Гость

14:36:57 18-03-2026

Сотовую связь, телегу, вацап и старлинки нужно было блокировать на передке сразу же в первые дни. Через всё это враг следил за нашими и больно бил поэтому. По остальной стране не надо было ничего трогать и блокировать, так как ненужная блокировка отнимает ресурсы ТСПУ. Более того, пусть враг и дальше тратит вычислительные ресурсы на анализ сообщений "Алла, я в бар" и "Давай сегодня чпокаться", так как это приведёт к перегрузке вражеских серверов, что сильнее ускорит нашу победу.

Гость

15:12:16 18-03-2026

Гость (14:36:57 18-03-2026) Сотовую связь, телегу, вацап и старлинки нужно было блокиров... Всё так, но свои средства коммуникации должного уровня только собираются сделать.

дед ворчун.

18:10:12 18-03-2026

помянем.

Гость

20:09:07 18-03-2026

Как это мерзко! Да будьте прокляты все, к этому причастен и те, кто это поддерживает! Правда, отольется когда-то вам страшными болезнями и не только.

Алекс

22:11:44 18-03-2026

А, что же Гарант ? Говорил в прошлом году , что ТГ трогать не будут . Что же так всё поменялось?

seyko2

01:58:17 19-03-2026

Это да... Только каким макаром в ТГ каналах типа RG76, Новости Углича продолжают появляться сообщения?

