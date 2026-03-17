Доступ к Telegram в России ограничен почти на 80%
Наиболее заметные проблемы наблюдаются в крупных городах и регионах с высокой плотностью интернет-трафика
17 марта 2026, 17:15, ИА Амител
В России около 80% обращений к серверам Telegram завершаются неудачно, а в некоторых регионах эта цифра приближается к 90%, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на аналитику Merilo.
Эксперты считают, что причина таких колебаний связана с настройками оборудования для фильтрации интернет-трафика, что влияет на стабильность работы мессенджера в различных регионах страны.
«Пользователи уже испытывают значительные трудности при использовании Telegram: отправка сообщений замедляется, а подключение становится нестабильным», — говорят аналитики.
Хотя полное отключение Telegram на территории России технически сложно из-за особенностей его архитектуры, при текущих ограничениях работа сервиса может стать практически недоступной, отмечают специалисты.
Ранее в Госдуме назвали условие, при котором Telegram сможет работать в России.
17:24:17 17-03-2026
Радость-то какая! Благодетели! Будьте вы прокляты!
17:35:53 17-03-2026
прям гордятся, как если бы хулиганы пьяного и полуслепого бродягу толпой избили
17:42:23 17-03-2026
Так оно так и есть.
18:48:59 17-03-2026
У меня там канал с бесплатными тренировками. Сволочи, отобрали доступ((((((((
19:03:54 17-03-2026
Инквизиция борзеет ровно настолько, насколько народ приемлет её произвол!
06:19:46 18-03-2026
Если народ не может донести зад до избирательного участка, на баррикады он точно не пойдет
10:38:34 18-03-2026

Ну да, ведь если мы все сходим и проголосуем, то я уверен на 146% будут выбраны самые достойнейшие люди. Или вы забыли как возбуждали дела против тех, кто говорил о вбросах и нарушениях на выборах?
12:44:57 18-03-2026
Нарисуют конечно 146%, вы правы, НО. При подсчете голосов будет получена информация о реальном мнении общества и его настрой и этот посыл в любом случае будет учтен при принятии многих неприятных для нас решений. Выборы - это единственная последняя связь с властью и возможность, хоть как то влиять на нашу дальнейшую судьбу. Никакие видеообращения, митинги и т.д. на это не способны.
19:51:02 17-03-2026
А ссылки туда всё равно все упорно ставят. Даже здесь. Смысл, если их не посмотреть без тм?
09:12:46 18-03-2026
То есть то, как сейчас - это все, на что они способны?.. Если добавить сюда оживший WhatsApp, на который, похоже, уже тяму не хватает, то как-то не очень убедительно, прямо скажем.
14:15:03 19-03-2026
Произвол всегда переходит в беспредел - классика жанра.