Наиболее заметные проблемы наблюдаются в крупных городах и регионах с высокой плотностью интернет-трафика

17 марта 2026, 17:15, ИА Амител

Telegram / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В России около 80% обращений к серверам Telegram завершаются неудачно, а в некоторых регионах эта цифра приближается к 90%, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на аналитику Merilo.

Эксперты считают, что причина таких колебаний связана с настройками оборудования для фильтрации интернет-трафика, что влияет на стабильность работы мессенджера в различных регионах страны.

«Пользователи уже испытывают значительные трудности при использовании Telegram: отправка сообщений замедляется, а подключение становится нестабильным», — говорят аналитики.

Хотя полное отключение Telegram на территории России технически сложно из-за особенностей его архитектуры, при текущих ограничениях работа сервиса может стать практически недоступной, отмечают специалисты.

Ранее в Госдуме назвали условие, при котором Telegram сможет работать в России.