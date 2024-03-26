Десятиэтажный ЖК построят в центре Барнаула в "кольце" бизнес-центров
Проект два раза побывал на градсовете
26 марта 2024, 10:14, ИА Амител
Многоэтажный дом на 71 квартиру возведут недалеко от прибрежной части города. Объект запроектирован в центре застроенного квартала и будет окружен административными зданиями. Участок для ЖК образовали после сноса нескольких корпусов склада. Возводить дом будет бизнесмен Аркадий Вахлов, который в 2022 году зарегистрировал строительную компанию. Документация дома уже успешно прошла экспертизу.
Проект многоэтажки впервые показали на градсовете в 2022 году. Тогда архитекторы в эскизах "поставили" ЖК вплотную к зданию склада, который решили сделать частью подземной парковки. Однако эксперты это решение раскритиковали. В феврале 2023 был представлен обновленный вариант дома.
Проект ЖК на ул. Пушкина, 23 / Фото: ООО "Мастерская Золотова"
В нем склад решили снести, а участок расширить. Под двором здания предусмотрели подземную парковку на 40 машино-мест, еще 12 расположили во дворе.
На первом этаже ЖК архитекторы отвели место для помещений общего пользования: это может быть небольшой детский сад, зоны отдыха, игровые. Территорию ЖК проектировщики в эскизах сделали закрытой и огородили забором с подсветкой.
Зона притяжения
Центр города близ Ковша привлекает все больше барнаульских застройщиков. На ул. Гоголя, 25а (пересечение с пр. Комсомольским) компания "Стройком" возводит десятиэтажный дом на 88 квартир. На ул. Пушкина, 30 (на месте канифольного завода) застройщик "Союз" запроектировал семиэтажный ЖК.
На ул. Никитина, 10 (недалеко от элеватора) компания "Т-Строй" возводит десятиэтажный Г-образный дом. На пр. Комсомольском, 48 (пересечение с ул. Интернациональной) площадку еще несколько лет назад сформировал застройщик "Строительный камень". Сейчас он дожидается утверждения проекта планировки микрорайона.
На ул. Промышленной, 10 в будущем планирует работать "Жилищная инициатива". Она разработала для участка проект 24-этажного дома, но теперь также ждет, когда для квартала примут проект планировки.
10:19:05 26-03-2024
Весь город испахабили - хоть бы захлебнулись
10:20:26 26-03-2024
Всё бы ничего, но все эти современные стекловатники горят как "крокус", проще говоря, как факел, не оставляя никаких шансов тем, кто внутри. На ютьюбе полным-полно видео по теме.
10:27:02 26-03-2024
Гость (10:20:26 26-03-2024) Всё бы ничего, но все эти современные стекловатники горят ка... ]Конкретный пример изволите представить.
11:40:18 26-03-2024
Гость (10:20:26 26-03-2024) Всё бы ничего, но все эти современные стекловатники горят ка... Вы хоть раз пытались поджечь стекловату? Она негорючий материал!
А еще, чаще всего применяют каменную вату, она при пожаре даже не плавится.
12:36:33 26-03-2024
гость (11:40:18 26-03-2024) Вы хоть раз пытались поджечь стекловату? Она негорючий матер... То-то на доме быта горела только так! Там клей горит, а стекловатой или минералватой вся эта китайская дрянь только называется. Реально там всякая дрянь из пластика, смешанная с песком.
10:45:47 26-03-2024
Надо рядом клуб единоборств отгрохать. Как в Краснодаре. Кто кого жёстче залахует, того и парковка.
13:00:03 26-03-2024
Ну судя по речи нашего губернатора (нужно строить доступное недорогое жильё для молодых семей с учётом рождения у них детей). Ага мы всё поняли,а застройщики нет. Пока не будет порядка в архитектуре - никогда не будет перспектив для молодых людей. Вывод - уважаемый В,П. Т. все ваши наказы для застройщиков накрылись "медным тазиком".Рынок жилья в городе на грани "взрыва"
13:22:23 26-03-2024
Нужно в городе открывать предприятия с достойной зарплатой,строить современные рабочие корпуса . Пусть молодёжь работает в городе и получает достойную зарплату по которой могут оформить ипотеку ,а значит и жильё и ребёнок ,и всё будет. Ведь эта аксиома. Не надо лепить где попало эти никчёмные здания. Более того в том районе давно знают почва не надежная (когда то старики говорили,что там болотестое место.
14:28:15 26-03-2024
гость (13:22:23 26-03-2024) Нужно в городе открывать предприятия с достойной зарплатой,с... Любые производства чего бы то ни было нигде, тем более в Барнауле с его логистикой, заведомо нерентабельны и неконкурентны по сравнению с Китаем. А то, что делается для фронта и расчитано на 200 км. пробега к подъему экономики не имеет никакого отношения, разве что с жирным знаком минус.
18:17:24 26-03-2024
Совсем с ума посходили.
Вы днём в этом районе были?
Количество автомобилей арендаторов и клиентов близлежащих офисов и шиномонтажек-автомоек на этом пятачке уже запредельное.
А что будет, если дом поднимут?
18:28:02 26-03-2024
а как давно клоповник на 71 ячейку для ночлега начали называть жилым комплексом?