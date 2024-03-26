Десятиэтажный ЖК построят в центре Барнаула в "кольце" бизнес-центров

Проект два раза побывал на градсовете

26 марта 2024, 10:14, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Пушкина, 23 / Фото: ООО "Мастерская Золотова"

Многоэтажный дом на 71 квартиру возведут недалеко от прибрежной части города. Объект запроектирован в центре застроенного квартала и будет окружен административными зданиями. Участок для ЖК образовали после сноса нескольких корпусов склада. Возводить дом будет бизнесмен Аркадий Вахлов, который в 2022 году зарегистрировал строительную компанию. Документация дома уже успешно прошла экспертизу.

Проект многоэтажки впервые показали на градсовете в 2022 году. Тогда архитекторы в эскизах "поставили" ЖК вплотную к зданию склада, который решили сделать частью подземной парковки. Однако эксперты это решение раскритиковали. В феврале 2023 был представлен обновленный вариант дома.

Проект ЖК на ул. Пушкина, 23 / Фото: ООО "Мастерская Золотова"

В нем склад решили снести, а участок расширить. Под двором здания предусмотрели подземную парковку на 40 машино-мест, еще 12 расположили во дворе.

На первом этаже ЖК архитекторы отвели место для помещений общего пользования: это может быть небольшой детский сад, зоны отдыха, игровые. Территорию ЖК проектировщики в эскизах сделали закрытой и огородили забором с подсветкой.

Зона притяжения

Центр города близ Ковша привлекает все больше барнаульских застройщиков. На ул. Гоголя, 25а (пересечение с пр. Комсомольским) компания "Стройком" возводит десятиэтажный дом на 88 квартир. На ул. Пушкина, 30 (на месте канифольного завода) застройщик "Союз" запроектировал семиэтажный ЖК.

На ул. Никитина, 10 (недалеко от элеватора) компания "Т-Строй" возводит десятиэтажный Г-образный дом. На пр. Комсомольском, 48 (пересечение с ул. Интернациональной) площадку еще несколько лет назад сформировал застройщик "Строительный камень". Сейчас он дожидается утверждения проекта планировки микрорайона.

На ул. Промышленной, 10 в будущем планирует работать "Жилищная инициатива". Она разработала для участка проект 24-этажного дома, но теперь также ждет, когда для квартала примут проект планировки.