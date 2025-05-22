До +33 градусов потеплеет в Алтайском крае 22 мая

Ветер не "разгонится" свыше 13 м/с

22 мая 2025, 06:00, ИА Амител

Фото: Karina Vorozheeva / Unsplash

Погода в Алтайском крае становится все более жаркой, следует из прогноза на сайте регионального Гидрометцентра.

Так, днем 22 мая температура в крае составит +28...+33 градуса. Обойдется преимущественно без осадков. Ветер подует южный, 2–7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +27...+29 градусов. Также преимущественно без осадков. Ветер южный, 2–7 м/с.

Специалисты ЦГМС объявили штормовое предупреждение:

– в Алтайском крае в период с 20 по 26 мая местами сохранится высокая (четвертый класс) и чрезвычайная (пятый класс) пожароопасность;

– в период 20–26 мая в реке Оби в районе села Усть-Чарышская Пристань продолжится подъем уровня воды до отметок 550–590 см (опасные отметки – 550, 585 см), возможно затопление прибрежных территорий сел Усть-Чарыш, Клепиково;

– в период 20–23 мая в реке Катуни в районе села Сростки продолжится подъем уровня воды до отметок 530–580 см (опасные отметки – 530, 570 см), возможно затопление прибрежных территорий населенных пунктов Сростки, Полеводка, Заречный, Шульгин Лог, Талица, Шульгинка.