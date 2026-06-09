До +35. Какая погода ждет Алтайский край 9 июня
Местами по западу региона ожидаются небольшие дожди и грозы
09 июня 2026, 06:00, ИА Амител
Жара в городе / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
От +30 до +35 градусов ожидается в Алтайском крае днем 9 июня, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
Преимущественно без осадков, по западу местами небольшие дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер восточный, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут +30...+32 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, 4–9 м/с.
08:33:23 09-06-2026
на первой картинки-хороши близняшки.
08:57:33 09-06-2026
найди отличия. (08:33:23 09-06-2026) на первой картинки-хороши близняшки. ... это катои
11:46:31 09-06-2026
Гость (08:57:33 09-06-2026) это катои... Ну и фантазия у вас, батенька.. Обычный кривой ИИ.
12:11:25 09-06-2026
вот вам опасность ИИ. На картинке у всех баб филейные места, фигуры, ноги, волосы одинаковые. Чуток одерка различается - робот добавил вариативности. Грубо дешево но уже сейчас многие купились и не отличили подделку от оригинального фото. Через 10 лет у вас в реале бабы роботы такие бегать по улицам будут и вы их от людей отличать не будете. Затем люди будут жить с роботами, жениться на роботах, иметь от них детей роботов и в ус не дуть. А еще чере пяток лет свет отрубят по планете и ага. Людей горстка и таких что 100% не приспособлены будут -цивилизация просто сгинет под ноль вот и весь сказ. А я вам гворил блага инета вовремя отключать