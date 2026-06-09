До +35. Какая погода ждет Алтайский край 9 июня

Местами по западу региона ожидаются небольшие дожди и грозы

09 июня 2026, 06:00, ИА Амител

Жара в городе / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

От +30 до +35 градусов ожидается в Алтайском крае днем 9 июня, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков, по западу местами небольшие дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер восточный, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +30...+32 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, 4–9 м/с.