Долина прописалась в хрущевке в Лефортове после потери элитной квартиры в Хамовниках
Певица зарегистрировалась в двухкомнатной квартире, которую купила 20 лет назад, но никогда в ней не жила
09 февраля 2026, 13:17, ИА Амител
Народная артистка России Лариса Долина сменила место регистрации после потери своей роскошной пятикомнатной квартиры в Хамовниках. Как сообщает Shot, певица выписалась из того жилья через четыре дня после решения Верховного суда, который признал законной владелицей квартиры предпринимательницу Полину Лурье.
Новой пропиской Долиной стала двухкомнатная квартира в хрущевке 1961 года постройки в районе Лефортово. Площадь жилья составляет около 50 квадратных метров, а его рыночная стоимость оценивается примерно в 18 миллионов рублей. Певица купила эту квартиру около 20 лет назад, но никогда в ней не проживала и не планирует этого делать.
В настоящее время, по словам самой Долиной, она арендует жилье в Москве. В своем подмосковном загородном доме певица также не стала прописываться.
14:32:53 09-02-2026
обнять и плакать
нищеброды заговорили
16:36:55 09-02-2026
А пела в суде, что нет другой недвижки